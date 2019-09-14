“غوغل إيرث” يكشف موقع جثة مفقودة

الصباح الجديد – وكالات:

امتدت عمليات بحث عن رجل مفقود حتى 22 عاما، وذلك بعدما خرج في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1997، من ناد ليلي، لكنه لم يعد إلى بيته، ولم يعثر عليه فيما بعد.

وتوقفت عمليات البحث عن وليام مولت، بعدما فشل ذووه من الوصول لأي خيوط تدل على مكان وجوده.

لكن المتحدثة باسم المكتب، تيري باربيرا، قالت أن أحد السكان السابقين في حي “غراند آيلز” في ولنغتون بولاية فلوريدا كان يتفقد الحي على “غوغل إيرث”، عندما قام بتكبير المشهد في البحيرة، ورأى ما يشبه السيارة، فقام بالاتصال بالمالك الحالي للمنزل، الذي لجأ إلى استعمال طائرة درون صغيرة لتصوير الموقع، وتأكيد ما شاهده المستأجر السابق، وهو سيارة بيضاء اللون على حافة بركة خلف منزله.

ووصل عناصر الشرطة إلى المنطقة ليجدوا المظهر الخارجي لسيارة بيضاء وقد علاه تكلس شديد، وبإخراجها من البركة، عثروا فيها على بقايا هيكل عظمي، تم التعرف عليه بحسب النــــظام الوطني للمفقودين، ومجهولي الهوية، على أنها تعـود إلـى مولـت.