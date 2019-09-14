اديل تقدم أوراق طلاقها الى المحكمة

الصباح الجديد – وكالات:

بعد نحو ستة أشهر على انفصالهما، تقدمت المغنية البريطانية أديل بأوراق طلاقها رسمياً من زوجها سايمون كونيكي، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واشيع إن علاقة أديل وكونيكي تحوَّلت إلى علاقة صداقة وثيقة نظرًا لوجود طفل يجمعهما، يبلغ ست سنوات من العمر، وأدركا أن شغف الحب تلاشى، ما أشعرهما بخيبة الأمل.

وأوضحت مصادر أخرى أن الضغوط التي تأتي مع الأبوة لعبت دوراً حاسماً في انهاء علاقتهما، حيث التوترات نشأت في أثناء تعاملهما مع الطفل، والطريقة الصحيحة لتربيته.

يذُكر بأن ثروة أديل بلغت 30 مليون جنيه، ما يجعلها أغنى موسيقي في بريطانيا، في يونيو حزيران 2013 مُنحت أديل رتبة عضو في الإمبراطورية البريطانية لإسهاماتها في مجال الموسيقى، وتم تسليمها الجائزة من الأمير تشارلز في قصر بكنغهام بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من العام نفسه، وانفصلت اديل عن زوجها سايمون كونيكي، بعد زواج دام ثلاث سنوات.