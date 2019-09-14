العراق يترأس اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية

بحث مع عدد من رؤساء الوفد المشاركة تطوير القطاع

بغداد _ نجلاء صلاح الدين :

بحث رئيس هيئة السياحة حمود محسن حسن ممثلا عن وزير الثقافة والسياحة والاثار مع رئيس هيئة السياحة السعودية الدكتور احمد الخطيب في مقر اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية تعزيز العلاقات في عملية التطوير والتخطيط لما للبلدين من دور كبير في وضع المتطلبات اللازمة من خلال اعداد مذكرة تفاهم .

من جانبه رحب الدكتور الخطيب بالوفد الذي ضم الدكتور محمد العبيدي مدير عام دائرة المجاميع علي ياسين مدير العلاقات الدولية ،معربا عن استعداده للتعاون لما يخدم تطوير جميع القطاعات السياحة في العراق .

واثنى الخطيب على تراس العراق لاجتماعات الجمعية العمومية ممثلا عن دول الشرق الاوسط في نجاح قيادته في ادارة الجلسة الجمعية العامة ، كما اثنى الخطيب في سوق عكاظ الذي اقيم مؤخرا في السعودية والاثار بالمشاركة وقد لاقى المعرض استحسان الجمهور الزائر .

وفي غضون ذلك بحث العراق والسعودية في مقر الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية سبل تعزيز العلاقات والتخطيط في البلدين .

وقال حمود انه جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين عن طريق عمليتين التطوير والتخطيط ، مما للعراق والسعودية من دور كبير في وضع المتطلبات المطلوبة واعداد مذكرة تفاهم بين البلدين .

من جانبه رحب الدكتور الخطيب بالوفد العراقي ، معربا عن سعادته للتعاون بما يخدم تطوير جميع القطاعات السياحية في العراق ، واثنى الخطيب على تراس العراق الاجتماعات الجمعية العمومية في ادارة جلسة الجمعية العامة .

يشار الى ان العراق تراس بعضا من اجتماعات العمومية لمذكرة السياحة العالمية المنعقدين في « سانت بطرسبرغ «.

على صعيد متصل التقى رئيس الوفد العراقي بمارسيلو رئيس مدير عام العلاقات في منظمة السياحة العالمية حيث تم التطرق الى أهمية ادارة ورئاسة الجانب العراقي لاجتماعات الدورة الثالثة والعشرين باعتباره نائب رئيس الجمعية العمومية ، كما التقى الوفد العراقي المدير الإقليمي للجنة الشرق الاوسط التابعة للمنظمة بسمه الميمان والتي اكدت على أهمية الدور الفاعل الذي يلعبه العراق في المنظمة ، وكذلك الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم بين العراق ومنظمة السياحة العالمية من اجل تطوير الواقع السياحي

كما التقى رئيس هيئة السياحة والوفد المرافق له على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية خلال اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة في سانت بطرسبورغ سارة الحسيني مدير عام التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي حيث باركت الأخيرة فوز العراق بعضوية لجنة البرامج والميزانية ممثلا عن دول الشرق الأوسط في المجلس التنفيذي التي تعتبر من أهم لجان منظمة السياحة العالمية كما ثمنت مشاركة العراق في فعاليات سوق عكاظ التي عقدت أخيرا في الطائف بالمملكة العربية السعودية حيث حصل الجناح العراقي في هذا السوق على المرتبة الأولى بعد أن لاقى استحسان الزائرين والقائمين جميعا وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على تنسيق المواقف والدعم المتبادل في المحافل الدولية. كما التقى رئيس الوفد العراقي على هامش اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة في سانت بطرسبورغ محمد ساجد وزير السياحة المغربي مهنئا له فوز المغرب الشقيق باستضافة الدورة ٢٤ لاجتماعات الجمعية العمومية ٢٠٢١ بعد منافسة كل من الفلبين وكينيا ، وبدوره أبدى الوزير المغربي شكره وتقديره لجهود العراق في دعم المملكة العربية المغربية لاستضافة هذه الاجتماعات سنة ٢٠٢١ وفي ختام اللقاء طلب الوزير المغربي ابلاغ تحياته لوزير الثقافة والسياحة والاثار

وعلى هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التقى رئيس هيئة السياحة ووفد وزارتنا المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية بمدينة سانت بطرسبورغ وزير السياحة الكيني حيث تم التباحث في أهم القضايا السياحية وسبل تطويرها بين البلدين وقد أثنى الوزير الكيني على حسن إدارة رئيس الوفد العراقي لبعض الاجتماعات كما طلب نقل تحياته الى السيد وزير الثقافة والسياحة والاثار

بناء على مقررات وتوصيات اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ تم إقرار عضوية جمهورية العراق في لجنة البرامج والميزانية ممثلا عن دول الشرق الأوسط

حيث تعد هذه اللجنة من أهم لجان منظمة السياحة العالمية التي ترسم السياسات والاستراتيجيات المالية والفنية والادارية للمنظمة وقد ترأس الوفد العراقي في هذا الاجتماع د. محمد العبيدي مدير عام دائرة المجاميع السياحية وعضوية السيد علي ياسين مدير قسم العلاقات الدولية الى ذلك اجتمع الوفد العراقي برازينا وزيرة السياحة الروسية ورحبت رازينا بالوفد العراقي وأثنت على حسن ادارته لبعض اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية واتفق الطرفان على تعزيز اطر التعاون السياحي المشترك بين البلدين من خلال رسم خارطة طريق متمثلة بإعداد مسودة مذكرة تفاهم سياحية بينهما ، وفي ختام الاجتماع شكرت رازينا الوفد العراقي ونقل تحياتها إلى الوزير .

بعد ذلك التقى رئيس الهيئة والوفد المرافق له المشارك باجتماعات الجمعية العمومية في سانت بطرسبرغ بــ وزيرة السياحة المصرية د.رانيا المشاط وتم التطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين الشقيقين بتفعيل مذكرة التفاهم بما بخدم المصالح المشتركة بينهما .