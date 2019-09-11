وزير النفط العراقي: أوبك قد تناقش تعميق تخفيضات الإنتاج الخميس

بغداد – الصباح الجديد

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يوم الأربعاء إن أوبك وحلفاءها سيناقشون ما إذا كانت هناك ضرورة لتعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة يوم الخميس.

وذكر الغضبان أن القرارات المتعلقة بسياسة الإنتاج هي قرارات جماعية وأن العراق لا يريد اتخاذ القرار فيها بمفرده، مضيفا أنه سيجتمع مع وزيري الطاقة السعودي والروسي في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وأشار إلى أن اجتماع أوبك السابق ناقش خفض الإنتاج بواقع 1.6-1.8 مليون برميل يوميا، ولكن بسبب اعتراض بعض الأعضاء فقد اتفقوا على خفضه 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال الغضبان أيضا إنه يجب على إقليم كردستان العراق أن يحترم التزاماته المتعلقة بصادرات النفط وحصته في الميزانية الاتحادية. وأضاف أن من المفترض أن تسلم حكومة إقليم كردستان العراق 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لكنها غير ملتزمة بذلك حتى الآن.