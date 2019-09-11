العراق يكشف الإجراءات التي يجب على سوريا اتخاذها للعودة إلى الجامعة العربية

بغداد – الصباح الجديد

جدد وزير الخارجية العراقي، علي محمد الحكيم، دعوة بلاده إلى إعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، كاشفا الإجراءات التي يجب على الحكومة السورية اتخاذها للعودة إلى المنظمة.

وأكد الحكيم، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال ترأسه الجلسة الأولى للمجلس الوزاري في الجامعة، أن موقف العراق من القضايا العربية هو “اعتماد مبدأ الحوار بين أبناء البلد الواحد، ودعم الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف الى تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول العربية، وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم”، مشيرا إلى ضرورة “استعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية”.

ولاحقا قال الحكيم، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط: “التحفظ بسيط، ونتوقع من الحكومة السورية أن تعلن عن بعض الإجراءات للشعب السوري، ونعتقد أن الإخوة المتحفظين عليها ينتظرون هذه الإجراءات”.

وقال إن “تلك الإجراءات تتعلق بعودة النازحين إلى ديارهم، وإعفاء المطلوبين للخدمة العسكرية، وإجراءات بسيطة أخرى، تشمل ما يسمى باللجنة الدستورية”.

وشدد على أن العراق لم يكن موافقا على تعليق عضوية سوريا منذ البداية، مشيرا إلى أنها ليست فقط دولة مؤسسة للجامعة العربية بل هي “محور من محاور العالم العربي وقوة أساسية فيه”.

وتابع الحكيم: “نؤمن بوحدة سوريا ووحدة أراضيها وخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا وأن يحكم السوريون أنفسهم”.

وسبق أن دعا سفير العراق لدى الجامعة العربية، أحمد نايف الدليمي، لإعادة عضوية سوريا في المنظمة، مطالبا السوريين بتجاوز الخلافات وخوض الحوار لإحلال الأمن والاستقرار ببلادهم.