تثبيت المهندس علي وارد حمود مديراً عاماً لشركة نفط ذي قار بالأصالة

كاظم العبيــدي

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء قرارا بتثبيت المهندس علي وارد حمود مديرا عاما لشركة نفط ذي قار بالأصالة.

فيما بعث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان رسالة تهنئة الى مدير عام شركة نفط ذي قار المهندس علي وارد حمود بمناسبة تعيينه مديرا عاما أصالة متمنيا له النجاح والمزيد من العطاء في اداء مهام عمله.

يذكر ان المهندس علي وارد واحد من الكفاءات الهندسية النفطية في البلد حيث استطاع ان يسير بشركة نفط ذي قار نحو بر الامان وقد بناها على يديه حيث يتابع كل صغيرة وكبيرة فيها . وبذلك تقدم جريدة الصباح الجديد ومدير مكتبها في ذي قار التهاني والتبريكات الى المهندس على وارد المدير العام بهذه المناسبة وتشكر تعاونه المثمر مع وسائل الاعلام .