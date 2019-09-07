“عروس بيروت” يثير ضجة

الصباح الجديد – وكالات:

أثار المسلسل اللبناني “عروس بيروت”، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقته الثالثة، إذ أنه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية “عروس اسطنبول”، الذي عرض في عام 2017.

وتصدر هاشتاغ “#عروس_بيروت”، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع “تويتر”، والذي تباينت من خلاله الآراء بشأن استنساخ المسلسل اللبناني مشاهده من النسخة التركية، فالبعض يرى أنه لا مشكلة في اللجوء إلى فورمات أجنبية حتى وإن كان تركيا، في حين يتساءل آخرون عن جدوى تحويل المسلسل التركي “عروس اسطنبول” إلى نسخة مطابقة حتى في بعض الأسماء، والديكورات والأحداث.

وكشف عدد من المشاهدين الذين سبق أن تابعوا النسخة التركية “عروس اسطنبول”، أن حتى اسم البطلة “ثريا” التي تجسدها الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، لم يتغير، فيما طرأ تغيير بسيط على اسم البطل من “فاروق” إلى “فارس”، الذي يجسده الممثل التونسي ظافر العابدين.

وتدور أحداث المسلسل، بشأن علاقة حب تجمع بين “فارس”، الابن البكر لعائلة ظاهر الارستقراطية، الذي يلعب دوره ظافر العابدين، و”ثريا” (كارمن بصيبص) المطربة التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها.