فيس بوك تخبئ في حقل تجاربها تغييراً جذرياً

تؤكد انها تدرس اختبار إزالة عدد الإعجابات ولكنها لم تبدأ بعد

متابعة الصباح الجديد :

يبدو ان فيس بوك تخطط لمفاجأة المشتركين بإخفاء عدد الإعجابات من المنشورات، في خاصية بدأت بالفعل في اختبارها على منصتها الأخرى انستغرام.

ويُعتقد أن إخفاء عدد الإعجابات يمكن أن يقلل من عقلية التقليد، أذ يعجب الأشخاص ببعض المنشورات ليس حبًا بها بل لأنها حصلت على عدد كبير من الإعجابات.

كما قد يقلل هذا من الشعور بالمنافسة على فيس بوك، نظرًا لأن المشتركين لن يقارنوا عدد الإعجابات الخاصة بالأصدقاء الأكثر شهرة، أو صناع المحتوى، الذين قد يشجعهم هذا على نشر ما هو أصيل، بدلًا من محاولة رفع الإعجابات ليراها الجميع.

واكتشفت المهندسة جين مانتشون وونغ النشطة في إظهار المزايا التجريبية المخفية الخاصية وقالت تغريدة نشرتها عبر تويتر «إن فيس بوك تعمل على اختبار إخفاء عدد الإعجابات أيضًا».ورأت وونغ الميزة في تطبيق فيس بوك على نظام أندرويد.

وأضافت وونغ «تشير حقيقة أن فيس بوك تسير على خطى إنستغرام إلى أنهما (الشركتين) واثقتان من رجحان كفة إيجابيات إخفاء الإعجابات على كفة السلبيات».

وتتمتع جين مانتشون وونغ بمصداقية وتاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات، مثل تويتر، وإنستغرام قبل إطلاقها لعموم المشتركين .

وعند سؤال فيس بوك، أكدت الشركة أنها تدرس اختبار إزالة عدد الإعجابات، ولكنها لم تبدأ اختبارها مع المشتركين .

ونشرت المهندسة لقطات شاشة للاختبار الجديد، إذ يظهر أسفل المنشور اسم أحد الأصدقاء الذين أُعجبوا بالمنشور ثم كلمة «آخرين»، وذلك على غرار إنستغرام. ولكن عدد التعليقات والمشاركات ما يزال ظاهرًا.