المركزي العراقي ينشئ علاقة مصرفيّة مع برنامج للبنك الدولي

بغداد – الصباح الجديد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن المِضي في إنشاء علاقة مصرفيّة مع البرنامج الاستشاري لإدارة الاحتياطيّات RAMP التّابع للبنك الدولي، وتضمَّنت هذه العلاقة الاستثمار في السندات التي يصدّرها.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه انه “عن طريق دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية أُعدَّت خطّة للتعاون مع البنك الدّولي في جانب إدارة الاحتياطيّات، والاستثمار بالسّندات المصدَّرة بعملة الدولار، بما لا يقلّ عن 300 مليون دولار”.

وبين “يُعدُّ البرنامج الاستشاري لإدارة الاحتياطيّات RAMP التابع للبنك الدّولي مِنبرًا لتقديم الاستشارات في تطوير إدارة الأُصول والاحتياطيّات في البلدان النّامية، والمؤسسات الدّولية؛ لتمكينها من تعظيم مواردها المالية”.