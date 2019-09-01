وفد أسود الرافدين يغادر اليوم ويلاقي البحرين.. الخميس

شعار مونديال قطر2022 يعرض مساء غدٍ في برج بغداد وساحة التحرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

يغادر اليوم الاثنين وفد منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم إلى البحرين، لملاقاة نظيره البحريني في المباراة الاولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات ك

آسيا ومونديال قطر 2022 التي ستجرى في ستاد البحرين الوطني في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من شهر أيلول الجاري، وتضم المجموعة ايضا، إيران وكمبوديا وهونج كونج.

وقال المدير الاداري، باسل كوركيس «يغادر منتخبنا الوطني الى البحرين، اليوم الاثنين، وسيلتحق جميع المحترفين الذين تمت دعوتهم الى المنتخب، فضلا عن لاعبي الزوراء، بوفد المنتخب هناك بالبحرين، وجميع الامور الادارية سارية على قدم وساق».

ووجه كاتانيتش الدعوة لـ 26 لاعبا لمباراة البحرين وهم كل من: محمد حميد ومحمد صالح وجلال حسن لحراسة المرمى، واحمد ابراهيم ومصطفى محمد وسعد ناطق وميثم جبار وشوان نجم وضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي وعلي عدنان وريبين سولاقا لخط الدفاع.. وامجد عطوان وصفاء هادي وابراهيم بايش ومهدي كامل وحسين علي واحمد ياسين وجيستن ميرام وبشار رسن وهمام طارق واسامة رشيد لخط الوسط، وايمن حسين ومهند علي ومهند عبد الرحيم وعلاء عباس لخط الهجوم.

من جانبه، أعلن البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتحب البحرين لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة منتخبي العراق وكمبوديا، استعدادًا للتصفيات الآسيوية المزدوجة، يومي 5 و10 أيلول الجاري.

ويبدأ منتخب البحرين مشوار التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس أمم آسيا، يوم الخميس الموافق 5 أيلول الجاري بمواجهة المنتخب العراقي على ستاد البحرين الوطني، ليلتقي بعدها مع المنتخب الكمبودي يوم 10 أيلول في كمبوديا.

وضمت تشكيلة الأحمر البحريني 29 لاعبًا وهم: علي مدن وأحمد عبدالله «النجمة»، سيد ضياء سعيد «النصر الكويتي»، جاسم الشيخ «الأهلي»، حمد الدوسري «الحالة»، أحمد بوغمار ومحمد عبدالوهاب وعبدالوهاب المالود «فريق الحد»، سيد محمد جعفر ووليد الحيام ووليد الشروقي وإسماعيل عبداللطيف «المحرق».

كما ضمت القائمة كلا من: سيد رضا عيسى وسيد شبر علوي وسيد مهدي باقر وعلي حرم وكميل الأسود ومحمد مرهون سيد هاشم عيسى «الرفاع»، عبدالله الهزاع وهزاع علي ومحمد الرميحي وسامي الحسيني «الرفاع الشرقي»، محمد عادل وأحمد نبيل وعيسى جهاد وعيسى موسى «المنامة»، عبدالله يوسف «سلافيا براغ التشيكي»، وأخيرًا محمد الحردان العائد للبحرين.

وتواصل غياب جمال راشد وعبدالوهاب علي لاعبا المحرق عن القائمة للمرة الثانية بعد غيابهم عن التشكيلة في بطولة غربي آسيا الأخيرة، بالإضافة لإستبعاد لاعب الأهلي مهدي حميدان ولاعب الحد سيد محمد عدنان.

يعرض على واجهة برج بغداد، وساحة التحرير وسط بغداد، مساء يوم غد الثلاثاء، شعار مونديال قطر 2022 .. اذ حددت اللجنة العلیا للمشاریع والإرث، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، غدٍ الثلاثاء موعدا لإطلاق الشعار الرسمي للمونديال الأول الذي تشهده المنطقة العربية والشرق الأوسط، فيما ستكون العاصمة بغداد احدى العواصم التي ستضيف الشعار.

وأعلنت اللجنة -في بيان رسمي- أنها ستكشف النقاب عن شعار مونديال قطر 2022 في تمام الساعة 20:22 بتوقيت الدوحة، من خلال حملة رقمیة على مستوى العالم، یصحبها عرض الشعار على واجهات معالم بارزة في قطر و23 دولة حول العالم، إلى جانب عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمیة بشكل متزامن.

وذكرت اللجنة العليا أنه سیكشف عن شعار المونديال بعرضه على واجهات أبنية ومعالم رئیسیة في كل من العاصمة القطرية الدوحة (المسرح الروماني بكتارا، ومبنى الأرشيف الوطني بمشيرب، وبرج الدوحة ب‍الخليج الغربي، وبرج الشعلة بأسباير، ومبنى وزارة الداخلية، وفندق الشيراتون، وقلعة الزبارة)، والكویت (أبراج الكویت)، ومسقط (دار الأوبرا)، وبیروت (صخرة الروشة)، وعمان (فندق الرویال)، والجزائر (دار الأوبرا)، وتونس (مدینة الحمامات)، والرباط (كورنیش الرباط)، والعراق (برج بغداد، ساحة التحریر).

كما أعلنت اللجنة أن شعار كأس العالم سيعرض أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم، حيث اختير من الأميركتين: الولایات المتحدة الأميركیة (تایمز سكویر، وبرودواي، وبین شارعي 44 و45، ونیویورك)، والأرجنتین (جنرال باز واي 15 دي أغوستو، وبوینس أیرس)، والبرازیل (میترو دومیناشن سي ستایشن، وساو باولو)، وتشیلي (إیه في كینیدي، وبادریه هورتادو، وسانتییغو)، والمكسیك (شارع برینسیبال، ومكسیكو سیتي).

وسيعرض في أوروبا بإنجلترا (لندن ویستفیلد ستراتفورد سیتي، وفور دیالز، ویستفیلد سكویر، ویستفیلد)، وفرنسا (جریه دو نورد، وباریس)، وألمانیا (محطة برلین للقطارات)، وإیطالیا (سیمبیون، وأكرو دیه لا باس، ومیلانو)، وإسبانیا (مدريد، وكایاو)، وروسیا (نوفیه أربات 2، وموسكو).

كما سيعرض شعار المونديال في تركیا عبر الشاشات العملاقة في كل من یلدز، وزوهاراتبابا، وباتشیسیر كیسم، وتاسدیلین، ومعمار سنان، وكافیرجا، وھارباي، ومركز، وبرباروس، ولیفازیم، والهند (تقاطع أبولناث، ومومباي)، وكوریا الجنوبیة (كویكس كراون، وسول)، وجنوب أفریقیا (شارع ألیس، وساندتون، وجوهانسبرج).