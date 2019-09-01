فاتي يتجاوز رقم ميسي التاريخي

مدريد ـ وكالات:

سجل أنسوماني فاتي، لاعب وسط برشلونة، هدف التعادل للبلوجرانا في شباك أوساسونا، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة لليجا.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن فاتي بات ثالث أصغر لاعب في تاريخ الليجا يسجل هدفًا، عن عمر يناهز (16 عامًا و304 يومًا)، بعد فابريس أولينجا (16 عامًا و98 يوما)، وإيكر مونيين (16 عامًا و 289 يومًا).. ونجح فاتي في التفوق على أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، ولاعبه السابق بويان كريكيتش.

وكان كريكيتش أصغر لاعبي البرسا تسجيلًا في الليجا، عن عمر يناهز (17 عامًا و53 يومًا)، ومن بعده الأسطورة ليونيل ميسي عن عمر (17 عامًا و331 يومًا)، ليتفوق عليهم فاتي، ويصبح أصغر من سجل في تاريخ برشلونة عبر الليجا.