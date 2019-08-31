التعليم تخفض معدل نقل طلبة كليات طب الأسنان والصيدلة في الخارج

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،السبت، عن موافقتها على تخفيض معدل نقل طلبة كليات طب الأسنان والصيدلة من خارج العراق إلى الجامعات والكليات الأهلية من ٨٣ إلى ٨٠ وفق قناة التعليم الاهلي الصباحي الدولي.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه ” الصباح الجديد ” انها “وافقت على تخفيض معدل نقل طلبة كليات طب الأسنان والصيدلة من خارج العراق إلى الجامعات والكليات الأهلية من ٨٣ إلى ٨٠ وفق قناة التعليم الاهلي الصباحي الدولي”.

واضافت ان ” الوزارة تعي أهمية تطوير مستوى المؤسسات الأكاديمية في التعليم الأهلي واحتضان اكبر عدد ممكن من الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية وجعل تلك المؤسسات منافسا علمياً وأكاديميا للجامعات والكليات المناظرة لها خارج العراق”.

موضحة أن ” تقديم الطلبات سيكون إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي ولغاية الأول من شهر تشرين الأول”.