الحكيم يحذر من تنامي الفقر في العراق ويعده تحديا يستوجب المعالجة السريعة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حذر رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم ،الثلاثاء، من تداعيات خطر الفقر في العراق.

وقال الحكيم في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، “لازالت التقارير الأممية والمحلية تؤكد تنامي نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في العراق وبلوغها ما يزيد على ٢٠ % من اجمالي سكان العراق، وهذا جرس انذار ذو تداعيات خطيرة على حاضر ومستقبل بلدنا وشعبنا”.

وطالب الحكيم البرلمان والحكومة ولجانهما الاقتصادية والمالية بـ”الإسراع في معالجة هذا التحدي وجعله على رأس الأولويات”.

وأكد انه “ليس من المعقول ان يبقى المواطن العراقي يرزح تحت وطأة الحرمان ويعاني ندرة الفرص في ظل موازنات انفجارية وبلد يطفو على بحر من الخيرات والمؤهلات المادية والطاقات البشرية”.