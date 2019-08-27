النزاهة النيابية: فساد بقيمة 4 ملايين يورو في مستودع الفاو النفطي

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت لجنة النزاهة النيابية امس الثلاثاء، عن هدر وفساد كبيرين بعقد مشروع مستودع الفاو النفطي يقدر بأكثر من 4 ملايين و200 الف يورو، مشيرة الى انها ستفتح الملف خلال الفصل التشريعي المقبل للتحقيق فيه.

وقال عضو اللجنة جواد حمدان في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد،، إن “وزارة النفط وقعت عقدا لبناء مشروع مستودع الفاو النفطي مع شركتين ألمانية وايطالية بقيمة تبلغ 6 ملايين يورو في حين يبلغ السعر الحقيقي للعقد مليون و 800 الف يورو”، مشيرا الى ان “قيمة الفساد والهدر بالعقد يقدر بأكثر من 4 ملايين 200 الف يورو”.



وأوضح ان «اللجنة طالبت الجهات المعنية بتزويدها بجميع مخاطبات وأوراق العقد والإحالة للتحقيق»، لافتا الى ان «اللجنة ستفتح الملف خلال الفصل التشريعي المقبل».

وتابع ان «اللجنة عازمة على فتح جميع الملفات والعقود النفطية للتحقيق فيها وكشف الفاسدين».