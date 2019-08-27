  • الثلاثاء , 27 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • النزاهة النيابية: فساد بقيمة 4 ملايين يورو في مستودع الفاو النفطي

النزاهة النيابية: فساد بقيمة 4 ملايين يورو في مستودع الفاو النفطي

شؤون عراقية
0 تعليق
47 views

بغداد – الصباح الجديد:
كشفت لجنة النزاهة النيابية امس الثلاثاء، عن هدر وفساد كبيرين بعقد مشروع مستودع الفاو النفطي يقدر بأكثر من 4 ملايين و200 الف يورو، مشيرة الى انها ستفتح الملف خلال الفصل التشريعي المقبل للتحقيق فيه.
وقال عضو اللجنة جواد حمدان في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد،، إن “وزارة النفط وقعت عقدا لبناء مشروع مستودع الفاو النفطي مع شركتين ألمانية وايطالية بقيمة تبلغ 6 ملايين يورو في حين يبلغ السعر الحقيقي للعقد مليون و 800 الف يورو”، مشيرا الى ان “قيمة الفساد والهدر بالعقد يقدر بأكثر من 4 ملايين 200 الف يورو”.

وأوضح ان «اللجنة طالبت الجهات المعنية بتزويدها بجميع مخاطبات وأوراق العقد والإحالة للتحقيق»، لافتا الى ان «اللجنة ستفتح الملف خلال الفصل التشريعي المقبل».
وتابع ان «اللجنة عازمة على فتح جميع الملفات والعقود النفطية للتحقيق فيها وكشف الفاسدين».

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة