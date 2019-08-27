مالية برلمان كردستان: وزارة الثروات لم تسلم العقود النفطية لديوان الرقابة طيلة 13 سنة

اربيل ـ الصباح الجديد:

كشف عضو في اللجنة المالية ببرلمان إقليم كردستان عدم تسليم وزارة الثروات الطبيعية تسلم عقود النفط او اي عقود اخرى الى ديوان الرقابة المالية .

وقال عضو اللجنة المالية شيركو جودت في تصريح صحفي ان رئيس ديوان الرقابة المالية اخبره ان الديوان لا يعلم كيفية وآلية بيع النفط خلال السنوات الـ 13 المنصرمة، لان وزارة الثروات الطبيعية لم تقدم اي عقد من العقود النفطية الى الديوان .

واضاف جودت انه ولعدم اقرار الموازنة في الاقليم منذ 5 أعوام فإنه لا يمكن المراقبة ، مشيرا الى انه يتم اعاقة عمل ديوان الرقابة المالية في بعض الوزارات .

من جانب آخر اكد جودت ان الازمة المالية تسبب في عدم استطاعة ديوان الرقابة المالية بمتابعة الصادرات والايرادات لذلك تأخر تقرير الديوان للعام 2016-2017 ، مشيرا الى انه من المقرر ارسال التقرير الى برلمان كردستان مطلع الشهر المقبل.