تصديق أقوال 189 متهما من العاملين في صالات القمار بينهم 40 اجنبيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

صدقت محكمة تحقيق الرصافة، أقوال 189 متهما من العاملين في قاعات الروليت وزبائنها في بعض فنادق العاصمة بينهم جنسيات ‏أجنبية‎.‎

وقال القاضي المختص إلى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 189 متهما من العاملين ‏في قاعات الروليت وزبائنها”، لافتا إلى أن “الأجانب العاملين في تلك القاعات الموقوفين حاليا هم (40) شخصا بينهم (24) امرأة، ‏من جنسيات تركية وبنغلاديشية وأوكرانية وجورجية وروسية‎”.

وأضاف أن “الأجانب العاملين في تلك القاعات أغلبهم دخل العراق بصورة رسمية إلا أنهم لا يمتلكون إقامة ويطلق عليهم لقب ‏‏(دلر)”، مبينا ان “الموقوفين الآخرين زبائن لتلك القاعات بينهم ضباط ومنتسبون إضافة إلى موقوفين من دوائر حكومية وكسبة‎”.

وأشار القاضي إلى أن “عملية القبض عليهم تمت بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وقد تم إيقافهم وفق أحكام المادة ‏‏456 من قانون العقوبات العراقي‎”.

يذكر إن مجلس القضاء الأعلى وجه خلال جلسته الأخيرة المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ‏المختصة بحق مرتكبي جريمة لعب القمار وإدارة الصالات المعدة لذلك ووجه بتشديد فرض العقوبة.‏