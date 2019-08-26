فريق الشرطة يصل الى الكويت من دون صفاء هادي

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصل الى العاصمة الكويتية الكويت، وفد نادي الشرطة بكرة القدم، مساء أول أمس، قادمة من محافظة البصرة بعد ان اختتم معسكره التدريبي الذي امتد لمدة استعدادا لاولى الخطوات في السباق العربي.

واتخذ وفد القيثارة الخضراء من فندق الملينيوم مقرا لاقامته في الكويت حيث من المؤمل ان يخوض اولى وحداته التدريبية مساء امس على ملعب نادي الكويت الكويتي مستضيف المباراة.

وفور وصول الوفد العراقي الى الكويت كان هناك اهتمام اعلامي كويتي متوقع خصوصا وان الشرطة سيواجه واحد من اهم الاندية الكويتية في لقاء اعتبره البعض الاهم في دور الـ ٣٢ لما يمتلكه الناديين من اسماء مهمة على صعيد المنتخب والاحتراف.

ووصل وصل الى الكويت بكامل العدة والعدد باستثناء اللاعب صفاء هادي الذي تأخر اصدار سمة دخوله الى الاراضي الكويتية الامر الذي لن يستمر طويلا حيث من المتوقع ان يحل الموضوع خلال الساعات المقبلة لاسيما وان هناك جهود حثيثة تبذل من ادارة الشرطة ونادي الكويت الكويتي.

ووصف المدير الفني لكرة الشرطة، الكسندر التيش، المعسكر التدريبي في البصرة بالناجح لاسيما بعد ان تم توفير كل ما من شأنه انجاح هذه المحطة المهمة قبل التوجه الى الكويت، مبديا تفاؤله بتحقيق نتيجة ايجابية تعزز الحظوظ الخضراء في مشوار دوري ابطال العرب.

من جانبه أكد المدرب المساعد لكرة الشرطة حسين عبد الواحد ان «الفريق يعي تماما اهمية مواجهة الكويت الكويتي في لقاء قص شريط الموسم، مشيرا الى ان اللاعبين في أتم الجاهزية لمواجهة صاحب الارض والجمهور، لافتا الى ان اللاعب صفاء هادي سيتواجد خلال الساعات المقبلة مع الوفد بعد ان حال تأخر اصدار الفيزا تواجده معنا.