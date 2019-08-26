رين ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي.. وسان جيرمان يحقق رقماً تاريخياً

باريس ـ وكالات:

واصل ستاد رين عزف نغمة الانتصارات في “الليج آ”، بعدما عاد بالفوز من عقر دار مضيفه ستراسبورج، بهدفين من دون رد، ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وعلى ملعب (المينو)، سجل الضيوف هدفا في كل شوط، حيث افتتح كليمون جرينيير باب التسجيل في الدقيقة 16.. وكان بإمكان ستراسبورج معادلة النتيجة، قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، لولا إهدار جوناس مارتين لركلة جزاء.. وعزز المهاجم الدولي السنغالي مباي نيانج تقدم ستاد رين، في الدقيقة 54.

وبهذا يواصل رجال المدرب الشاب جوليان ستيفان حصد الانتصارات، للمباراة الثالثة تواليا، ليرتقوا لصدارة الترتيب مؤقتا بـ9 نقاط، في انتظار نهاية جميع مباريات الجولة.

من جانبه، حقق باريس سان جيرمان، فوزًا عريضًا على ضيفه تولوز، برباعية نظيفة، أول أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الفرنسي.. ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن هذه المباراة تعتبر رقم 41 على التوالي، التي تشهد أهدافًا للفريق الباريسي.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن سان جيرمان وصل لأكبر عدد ممكن من المباريات، التي تشهد تسجيل هدف واحد على الأقل في تاريخ الدوري الفرنسي.. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز في المباراة الأولى أمام أولمبيك نيم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام رين.