وزيرة الدفاع الألمانية: داعش ما يزال موجوداً وسندعم الجيش العراقي بكل قوة

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية انغريت كرامب كارنباور، الثلاثاء، أن بلادها ستدعم الجيش العراقي “بكل قوة”، مشيرةً إلى أن تنظيم “داعش” ما يزال موجوداً رغم انتهاء العمليات العسكرية.

وقالت كارنباور في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري في بغداد: “ناقشنا مع وزارة الدفاع العراقية دعم العراق والتدريب القوات العسكرية”، مبينةً أن “العراق شهد تقدماً كبيراً بعد دحر الإرهاب”.

وأضافت قائلةً: “سنحارب مع العراق تنظيم داعش في اطار التحالف الدولي”، موضحةً: “صحيح أن العمليات العسكرية انتهت لكن داعش ما زال موجوداً ونحن حريصون أن نساعد العراق في دحر الإرهاب”.

وتابعت، أن “ألمانيا كانت وما زالت مع التحالف الدولي وسندعم الجيش العراقي بكل قوة”، مشيرةً إلى أن “هناك دعماً وتعاوناً لوجستياً كاملاً وتعاملاً معلوماتياً من الناحية الاستخبارية لدحر الإرهاب”.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية انغريت كرامب كارنباور وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى بغداد.