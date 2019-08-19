روسيا تبدي استعدادها لإعادة تأهيل المدينة الأثرية في بابل

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن مجلس محافظة بابل، الأحد، عن إبداء روسيا استعدادها للمشاركة في إعادة تأهيل المدينة الأثرية، مبينا ان تحركات تجري لإقناع اليونسكو تحويل القصر داخل المدينة الأثرية إلى متحف.

وقالت عضو المجلس أحلام الراشد لـه إن “محافظ بابل ابلغنا من موسكو الذي يشارك بندوة استعداد روسيا للمشاركة في إعادة تأهيل المدينة الأثرية”.

وأضافت أن “المحافظة خصصت 100 مليار دينار من موازنة 2019 لإعادة تأهيل الآثار ولازال العمل جار لإكمال الموافقات والإعلان عن مناقصات إعادة التأهيل والمفاضلة بين الشركات المتخصصة”.

ولفتت الى ان “لجنة من الثقافة النيابية والسياحة والآثار والحكومة المحلية أعدت تقرير مفصل لإقناع اليونسكو على تحويل قصر النظام السابق في المدينة الأثرية الى متحف بعد تحفظ اليونسكو على وجوده”.