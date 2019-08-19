وزير الصناعة يفتتح معمل الطلاءات الاسفلتية الاول من نوعه في الانبار

عده انموذجا جديدا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص

بغداد _ الصباح الجديد :

افتتح وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري معمل الطلاءات الاسفلتية في محافظة الانبار الذي يعد من المعامل الجديدة والاولى من نوعها في المحافظة بموجب عقد المشاركة بين الشركة العامة للصناعات التعدينية وشركة الدال للاستثمارات الصناعية .

ويتكون المعمل من ثلاثة خطوط إنتاجية أوروبية المنشأ تعمل بتكنولوجيا متقدمة لانتاج ثلاثة انواع من المنتجات الاسفلتية تشمل منتجات البرايم كوت والسوبر برايمر والكات باك بطاقة إجمالية (225) الف طن/سنويا ماسيسهم في توفير مبالغ كبيرة للبلد وتشغيل الأيدي العاملة من أبناء محافظة الانبار ورفد وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد والقطاع الخاص بالمنتجات المذكورة وتصدير الفائض منها إلى الخارج.

وعد الوزير في كلمة القاها في الاحتفالية معمل الطلاءات الاسفلتية شكل من أشكال العلاقة الناجحة وانموذجا للشراكة الحقيقية والصحيحة بين القطاعين الحكومي والخاص بما ينسجم مع توجه الحكومة ووزارة الصناعة والمعادن ، مؤكدا بهذا الصدد حرص الوزارة على استقطاب الشركات الرصينة ورجال الأعمال والصناعيين الجادين والمتمكنين ماليا وفنيا لاقامة وتأسيس مشاريع صناعية حيوية ومهمة تخدم اقتصاد البلد ، لافتا الى ان المشروع من المشاريع المهمة التي أنشئت في محافظة الانبار كونها من المحافظات المهمة التي تتركز فيها معظم الثروات المعدنية والمواد الاولية التي تستعمل في الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية ماسيسهم في توفير منتجات عراقية بمواصفات عالمية ومبالغ كبيرة للدولة وخلق فرص العمل لابناء المحافظة.

واشاد الجبوري بجهود كل من اسهم في هذا الانجاز لاهمية مثل هكذا مشاريع في دعم قطاع الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الصناعة العراقية ، مجددا التأكيد على أن الصناعة الوطنية قادمة وبقوة ضمن هدف وطني لايتعلق بقطاع حكومي أو خاص بل هدف لكل ابناء البلد ، مؤكدا في ذات الوقت سعي وزارة الصناعة والمعادن واهتمامها لدعم الخطط التنموية للبلد والاسهام في رفد جميع قطاعات الدولة بكل ماتحتاجه من منتجات وخبرات.

على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة للانظمة الالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن انشطتها واعمالها وخدماتها المختلفة لدعم وزارات ومؤسسات الدولة .

واوضح مدير عام الشركة احمد عبدالله الكعبي لقد تم تكليف شركته لتوقيع عقد مع كلية الشرطة لتجهيزها بعدد من السبورات الذكية مع ملحقاتها ، لافتا الى ان التعاون مستمر بين الشركة ومديريات وزارة الداخلية من خلال تجهيزها بالمعدات والاجهزة المتنوعة ، مضيفا بأن الشركة كلفت ايضا بتوقيع عقد مع مديرية الدفاع المدني في بابل لتجهيز ونصب وتشغيل جهاز البصمة مع تدريب الملاكات للعمل على الجهاز.

واشار المدير العام الى قيام قسم الاتصالات في الشركة بتجهيز رخصة البرنامج الخاص بجهاز (Fortigate 100D) لمنظومة حماية الانترنت لصالح شركة تعبئة الغاز اضافة الى قيام القسم المذكور بصيانة عدد من اجهزة الحماية (UPS) لشركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لهيئة بغداد على وفق العقود المبرمة بين الشركة والجهات المذكورة ، لافتا الى أن قسم الاتصالات من الاقسام الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة في مجال امن المدن ومنظومات الرقابة الفيديوية وتجهيز منظومات الانذار المبكر واجهزة كشف المتفجرات الثابتة والمتحركة وغيرها من الخدمات الاخرى.