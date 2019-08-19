قراءة رقمية في موسم كرة اليد الممتاز

بغداد – حسام عبد الرضا*

البداية كانت بتاريخ 20 تشرين الثاني 2018 عندما عقد الاتحاد المركزي لكرة اليد اجتماعا مع ممثلي الأندية المشاركة في الدوري وعددها (12) بعد إعلان أندية (الكوفة والسنية والنصر ونفط ميسان والخالدون)التي شاركت في الموسم السابق انسحابها من الدوري.

والفرق التي أعلنت المشاركة هي ( الشرطة بطلالدوري للموسم السابق والجيش والكرخ وكربلاء و ديالى والنجف والسليمانية وبلدية البصرة والكوت والمسيب والضيوف الجدد على الدوري الفتوة الموصلي والسماوة الذي انسحب من الدوري بعد الجولة الثامنة من المرحلة الأولى .

حيث تم الاتفاق على صيغة الدوري وموعد انطلاق الدوري وإجراء القرعة بين الفرق المشاركة وهذه أبرز أحداث الدوري ..أحرز لقب الدوري وللمرة الرابعة على التوالي فريق الشرطة بقيادة كادره التدريبي المتماسك والمكون من الخبير ظافر صاحب والمدرب المساعد رعد عبد رمضان مدرب الحراس عمار جلوب ومدير الفريق محمد جواد والمعالج مهند فته علي والإداري علي الربيعي ..تم الاتفاق على توزيع لاعبي المنتخب الوطني على الأندية وبواقع ثلاث لاعبين لكل نادي .

انطلق الدوري بمرحلته الأولى بتاريخ 30 تشرين الثاني 2018 يوم الجمعة .واختتم الدوري بتاريخ الاول من ايار 2019.. استمر الدوري لمدة (5) اشهر (153) يوم ، تم الاتفاق على خوض فريق الفتوة جميع مبارياته خارج ارضه حيث أقيمت مبارياتة في محافظة اربيل.

فريق المسيب الوحيد الذي خاض مبارياته على ثلاث قاعات كانت البداية في كربلاء ومن ثم في الحلة وأخيرا على قاعة المعهد الفني في المسيب .. فريق المسيب الوحيد الذي ابدل مدربi الكابتن حيدر غزاي وخلفة الكابتن رعد خنجر.

أقيمت مباريات الدوري على قاعات ( المدرسة التخصصية في بغداد ومحمد باقر الحكيم في كربلاء والتضامن النجفي ووسام المجد والكوت والسليمانية ونفط الجنوب وكلية التربية في البصرة ومنذر علي شناوة في الكرخ والمعهد الفني في المسيب وقاعة النشاط الفني في الحلة و ديالى واربيل والسماوة ) ..

وتعاقدت الأندية المشاركة في الدوري مع عدد من اللاعبين المحترفين وكالاتي : ( الجيش- مروان بن كمال من تونس ) ، (الكرخ – حافظ بوساحة من تونس و سعيد بور قاسمي من ايران) و(الشرطة – مهدي موسى من ايران).. و( كربلاء- فراس احمد من سوريا) و(ديالى- محمد محسن احمد من سوريا) .

خاضت الفرق (101) مباراة في الدوري توزعت كالآتي : ( 54 في المرحلة الأولى و ( 47 في المرحلة الثانية. اربع مباريات انتهت بالتعادل كانت حصة فريق الفتوة ثلاث مباريات منها مع فرق البلدية والسليمانية والنجف, .. تم تسجيل ( 4 846) هدف في الدوري توزعت كالآتي : 2593 في المرحلة الأولى و2253 في المرحلة الثانية .

أعلى سكور سجل لفريق الكرخ ب (48) هدف في مرمى الكوت ضمن مباريات المرحلة الثانية الدور السادس ..أعلى سكور كان في مباراة فريقي كربلاء والكوت وانتهت بفوز كربلاء ب (31-38) ضمن مباريات المرحلة الأولى الدور الحادي عشر ..أقل سكور كان في مباراة فريقي المسيب والبلدية وانتهت بفوز فريق المسيب ب ( 13-19) في المرحلة الثانية الدور السادس ..أعلى معدل تهديفي كان في الدور الحادي عشر من المرحلة الثانية ب ( 256) هدف ..- أقل معدل تهديفي كان المرحلة الثانية الدور الأول ب ( 171) هدف..

و قام بتدريب الفرق خلال الموسم كل من ..الشرطة – ظافر صاحب ..الجيش – حيدر غازي .. الكرخ- خالد عدنان ..كربلاء – كوكب حسن .. ديالى- محمد كاظم .. المسيب – حيدر غزاي ومن بعدة رعد خنجر .. البلدية – مخلص عبد العباس .. النجف – كاظم كامل .. السليمانية – كمال عبد الواحد .. الفتوة – جمال إبراهيم الكوت – حيدر جبار السماوة – عاطف جبار.