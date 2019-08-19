المؤشر نيكي يغلق مرتفعا‭ ‬‬‬

طوكيو ـ رويترز:

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الاثنين في حين أسهمت مؤشرات على تحرك البنوك المركزية حول العالم لتبني خطوات لدعم الاقتصادات في تخفيف المخاوف الآنية من ركود عالمي.

ولكن التعاملات كانت محدودة إلى حد ما مع استمرار الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفي إثارة قلق المتعاملين.

وصعد المؤشر نيكي 0.7 في المئة إلى 20563.16 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المئة إلى 1494.33 نقطة.

وقال تاكاشي هيروكي الخبير في مونكس سيكيورتيز ”تحسن العوامل الخارجية عزز الأسهم اليابانية ولكن التداولات كان ضعيفة جدا“.

وظلت حجم التداولات في السوق الرئيسة ببورصة طوكيو ضعيفا عند 1.54 تريليون ين وهو الأدنى في ستة أسابيع ويقل كثيرا عن المتوسط اليومي البالغ 2.33 تريليون في العام المنصرم.

وتعافت أسهم البنوك التي تضررت الأسبوع الماضي جراء انخفاض حاد لعائدات السندات. وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.3 بالمئة وارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.8 بالمئة.