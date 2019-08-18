في عطلة عيد الأضحى.. اكثر من عشر حرائق شملت عدة محافظات في البلاد اخمدها الدفاع المدني

في احصائية أجرتها الصباح الجديد..

بغداد ـ الصباح الجديد:

في احصائية عن الحرائق أجرتها الصباح الجديد والتي اندلعت خلال ايام عطلة العيد الماضية في عدد من المؤسسات الخدمية والصحية والانتاجية والمخازن والمطاعم لاسباب كثيرة منها ارتفاع درجات الحرارة او تعرضها لتماس كهربائي او عارض فني ومنها لاسباب مجهولة وبحسب البيانات الصادرة عن هذه الجهات، تمكنت فرق الدفاع المدني في واسط الخميس الماضي من اخماد حريق اندلع في مخزن كبير ( للعلف الحيواني والسماد الكيمياوي ) بمنطقة الكارضية.

وقالت المديرية ان مفرزة الاطفاء المرابطة في مستشفى الكرامة والتابعة لمركز العزة بمديرية دفاع مدني واسط، تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في مخزن كبير ( للعلف الحيواني والسماد الكيمياوي ) بمنطقة الكارضية ، مضيفة انه تم السيطرة على الحادث بعد تحجيم النيران واخمادها والحيولة دون توسعها الى باقي أنحاء المخزن والمخازن المجاورة الاخرى بأقل الخسائر المادية ومن دون اي اضرار بشرية .

كما تمكنت فرق الاطفاء في مركز سفوان بمديرية دفاع مدني البصرة في الثاني عشر من الشهر الجاري من اخماد حريق أندلع في كرفان تابع لشركة سيارات بقضاء سفوان.

وقالت المديرية ان مفارزها تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع في كرفان بمساحة ( ١٢×٤ ) متخذ مكتب لشركة شري للسيارات في قضاء سفوان طريق ام قصر ، مضيفة انه تم اخماد النيران التي اندلعت في الكرفان بسبب تماس كهربائي داخلي بهمة عالية وبوقت قياسي ومنع انتشارها الى المكاتب المجاورة الاخرى وبدون اي اضرار بشرية» .

ومن جانبها اعلنت وزارة الكهرباء الخميس الماضي عن اعادة خط نقل الطاقة (هارثة – شمال البصرة) إلى العمل بعد تعرضه لحريق.

وذكرت الوزارة ان ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية تمكنت من إعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي (هارثة – شمال البصرة) ١٣٢ ك.ف، إلى العمل بعد خروجه من الخدمة بسبب عارض فني ، مضيفة لقد تم خروج الخط عن العمل أثر بدوره على توقف عدة محطات تحويلية سعة ٣٣/ ١١ ك.ف، والتي تغذي مناطق شمال شرق محافظة البصرة ، مبينة ان العمل جار من قبل ملاكات الشركة لإعادة المحطات إلى العمل .

وفي الخميس الماضي نفسه، اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى عن اندلاع حريق كبير في مستشفى الخالص بالمحافظة، فيما اشارت الى ان سبب الحريق هو ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي ان مستشفى الخالص العام شهدت حدوث حريق هائل في مخازن المستشفى ، مبينا انه حسب التحقيقات الاولية كانت النتيجة بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، مضيفا انه لم تسجل اي خسائر بشرية ، حيث ان الحريق كان يبعد امتار عن ردهات الرجال ، موضحا ان الحريق التهم المستلزمات الطبية ومواد تخدير وقطن ومواد معقمة فيما سارع رجال الدفاع المدني الى اخماده والسيطرة عليه ، مشيرا الى انه تمت إعادة تسليك اسلاك الكهرباء من جديد واعادة التيار الكهربائي الى المستشفى .

وكان افاد مصدر محلي في محافظة ديالى بإندلاع حريق داخل مخزن للأدوية بمستشفى الخالص.

وقال المصدر إن حريقا اندلع داخل مخزن للأدوية بمستشفى قضاء الخالص ، مبينا أن اسباب الحريق لم تعرف حتى الآن ، مضيفا أن نحو 4 فرق من الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق واخماده في الوقت الراهن .

كما تمكنت قوة من الدفاع المدني في ديالى ذاتها من أخماد حريق نشب بمطعم في شارع الطابو وسط بعقوبة في اليوم التالي الجمعة.

وقالت المديرية ان مفارزنا تمكنت من اخماد حادث حريق نشب في مطعم في شارع الطابو وسط بعقوبة. وبينت ان لسرعة وصول الفرقة دور كبير في السيطرة على الحادث واخماده ومنع النيران من الامتداد إلى باقي أجزاء المطعم .

وفي محافظة كربلاء اندلع حريقان الأول في الثاني عشر من الشهر الجاري وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده بعد ان اندلع داخل حسينية فاطمة الزهراء في شارع ميثم التمار بمركز المحافظة.

وقالت المديرية ان مفارزنا في مركز باب بغداد تمكنت من احتواء الحادث وتحجيمه بتطويق النيران من جميع الاتجاهات واخمادها بكل همة وبوقت قياسي مما حال دون انتشاره وتوسعه الى باقي اجزاء الحسينية واضافت، من خلال الاخماد تم العثور على مبلغ من المال ومقتنيات اخرى تم تسليمها إلى القائم بأمر الحسينية بموجب وصل رسمي .

وتمكنت فرق الدفاع المدني أيضا من اخماد الحريق الثاني الذي اندلع داخل المدينة الطبية في محافظة كربلاء في الجمعة الماضي.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة ان فرقنا كافحت حادث حريق نشب داخل المدينة الطبية مستشفى الحسيني العام في محافظة كربلاء ، مضيفة ان فرقتي اطفاء من مركز دفاع مدني كربلاء هرعت الى مكان الحادث وتبين احتراق نفايات في الجزء الخلفي من مستشفى الحسيني ، مبينة انه تم على الفور احاطة النيران بغية عدم انتشار الحادث او توسعه ، وتابعت ان الحادث محاط بكرڤانات تابعة الى المستشفى، كما تم اخماد الحادث فكانت الاضرار البشرية لا توجد اما المادية تضرر أحد جدران الكرفان .

وفي السياق، تمكنت فرق الدفاع المدني الخميس الماضي من اخماد حريق اندلع داخل كرفانات بالقرب من احدى المستشفيات في محافظة النجف.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة ان «فرقنا تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل عدد من كرفانات الضمان الصحي الملاصقة لمستشفى الحياة وسط النجف وانقذت المستشفى بالكامل ، مضيفة ان «الفرق تمكنت من ابعاد النيران عن مولدة كهربائية تابعة الى المستشفى وخزين الگاز والذي يبلغ 30 الف لتر وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية تذكر.

وفي محافظة ذي قار أفاد مصدر أمني الخميس الماضي، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حرائق اندلعت في بساتين متفرقة بالمحافظة خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر ان الحريق الأول اندلع في بستانين بقرية الطلاحبة بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، لافتا إلى أن الحريق الثاني كان في بستان بقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة ، مبينا أن فرق الدفاع المدني في القضائين المذكورين هرعت لموقعي الحادثتين وقامت باخماد الحريقين قبل أن يتسببا بإضرار بشرية ، مشيرا إلى أن الحريقين خلفا اضرار مادية جسيمة بالعشرات من اشجار النخيل مختلفة الأنواع.