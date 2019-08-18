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«السائر في رؤياه»: حياة ضياء العزاوي ورؤيته

ثقافة
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صدر حديثاً عن عن دار الأديب في عمان كتاب بعنوان «السائر في رؤياه، حوارات مع ضياء العزاوي» يتضمن العديد من الحوارات الفنية والاجتماعية والسياسية التي أجريت مع الفنان العراقي ضياء العزاوي منذ بدايات العقد الستيني من القرن المنصرم إلى يومنا هذا.
ويتطرق مؤلف الكتاب الباحث والناقد الفني خضير الزيدي إلى جوانب مضيئة منذ بدايات العزاوي متناولاً اهتمامه بالحروفيات وطبيعة الصياغات الجمالية للحرف العربي، كما يتناقش الاثنان حول أهمية التجربة الفنية في العراق مشيرين إلى روادها ومؤسسي تلك الحقبة.
لا يترك كتاب الزيدي جانباً معيناً من تجربة العزاوي إلا ويتطرّق إليه. ولذا يجد القارئ فيه متعة الحوار وكثافة التعبير ومعرفة بأدق تفاصيل المعلومات التي يريد معرفتها حول سيرة فنان عراقي بلغ قبل أيام عقده الثمانينيّ.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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