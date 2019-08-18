«واجب بيتي».. للكاتب المجري: دَجو كوستولاني

ترجمة عامر كامل السامرائي

پالي* يبلغ من العمر اثنتي عشر عاماً، في الصف الثالث الثانوي. مدعواً عندهم للعشاء.

بعد العشاء، بينما كان الضيوف في الصالة يشربون ويدخنون، وفي حوالي الساعة الحادية عشر أرى ضوء في غرفة الطالب. أتلَصَّصُ عبر الباب الزجاجي.

الطالب الصغير يجلس هناك، إلى طاولة مغطاة بشرشف أخضر من الكتان المشمع. بيده قلم وأمامه ورقة. مغضناً جبينه، يتأفف ويعضض نصل قلمه، يغمره في المحبرة بين الفينة والأخرى، ولكن لا يكتب.

هكذا تمضي خمسة دقائق، عندئذٍ أفتح عليه الباب. فيحييني قائلاً: