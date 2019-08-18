التعليم العالي تقرر توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠

بحثت مع ممثلي المنظمات الدولية تطوير المؤسسات التعليمية

بغداد _ الصباح الجديد :

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ استجابة إلى المناشدات التي وردت إلى الوزارة من قبل الطلبة .

وقال الدكتور غسان حميد عبدالمجيد مدير عام دائرة البحث والتطوير ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل قد وافق على قرار توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ولغرض استيعاب اكبر عدد ممكن من الطلبة والتخفيف من طلبات الدراسة خارج العراق وفقاً للضوابط وهي توسعة القبول على وفق الاستحقاق لقناة القبول العام لجميع الاختصاصات والشهادات بواقع ٢ مقعد للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي ولم يحالفهم التوفيق بالقبول وتكون التوسعة بواقع مقعد واحد فقط في حالة وجود متقدم واحد اجتاز الامتحان التنافسي أو عدم وجود متقدمين ممن اجتازوا الامتحان التنافسي وتكون اولوية القبول من الذين اجتازوا الامتحان التنافسي .

واضاف ان قرار توسعة القبول يأتي على وفق الاستحقاق لقناة القبول النفقة الخاصة بواقع ٢ مقعد ولجميع الاختصاصات والشهادات وتكون الأولوية للقبول للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي ، وتوسعة القبول للمتقدمين المشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء بواقع مقعد واحد على ان يتم التنافس عليه على وفق أعلى معدل اساس مفاضلة من الفئات المشمولة بقانوني المؤسسة وتكون الاولوية للذين اجتازوا الامتحان التنافسي . واكد مدير عام البحث والتطوير تخويل الجامعة والكلية مباشرة أو تأجيل دراسة المشمولين لشغل مقاعد التوسعة آنفا وحسب الطاقة الاستيعابية للأقسام العلمية المعنية بالدراسات معرباً عن امنيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمشمولين بالاجتهاد والتوفق العلمي لنيل شهاداتهم العلمية بكل جدارة واستحقاق .

على صعيد متصل بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطوير إمكانات الجامعات العراقية بما يؤهلها للدخول الى التصنيفات العالمية مع ممثلي منظمات اليونسكو واليونسيف والبنك الدولي عبر الدائرة الإلكترونية المغلقة.

وناقش المجتمعون الشروع بتوظيف الاستشاريين والمناقشة مع IIEP لبدء تنفيذ الخطط التنموية لقطاع التعليم، فضلا عن دراسة التنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين في العراق ودعم جدول اعمال الحكومة سيما في مجال التعليم العالي واستكمال الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم ٢٠٢٠-٢٠٣٠.

وتطرق الاجتماع الى ضرورة تكامل الجهود مع المجلس الثقافي البريطاني والاتحاد الأوروبي وقسم التنمية الدولية والوكالة الاميركية للتنمية الدولية بشأن تطوير مستويات الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية.

وخلص الاجتماع بالتأكيد على تسهيل إجراءات المنح الدراسية للطلبة العراقيين مع الاهتمام بدورات اللغة الإنجليزية وتنميتها لدى الباحثين العراقيين، وتبني تجربة برامج رفع المهارات لخريجي التعليم العالي والتدريب المهني والتقني باستعمال تمويل IRRF مبادرات تنمية / ووضع الخطط الاستراتيجية لبناء قدرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.