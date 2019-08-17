نائب من ديالى: ضعف الحكومة رحّل مشاكل فساد منفذ مندلي الى منافذ أخرى

بغداد-الصباح الجديد:

اكد النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، اليوم السبت، ان الحكومة قامت بترحيل المشاكل التي يعاني منها منفذ مندلي الى منافذ اخرى بإغلاقه.وقال التميمي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “قرار الحكومة بإغلاق منفذ مندلي الحدودي مع ايران بسبب الفاسدين والعصابات كما ذكرت ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها بل ترحيلها لأن هذه العصابات ستنتقل الى منافذ اخرى لتخريبها”.وأضاف ،أن “كان الاجدر بالحكومة ان تعالج مشاكل المنفذ لأن ترحيلها سيؤدي لخلق انفجارات من المشاكل الاخرى المتراكمة”، مبينا،أن”الحكومة ضعيفة بتطبيق القانون لأنه كان عليها ايجاد حلول للمنفذ المذكور خاصة وانه يقع في مندلي وهي من المدن المستقرة امنيا وخالية من الصراعات والنزاعات”.

وتساءل التميمي عن اسباب “اغلاق منفذ مندلي فقط دون المنافذ الاخرى رغم انها تعاني من مشاكل ايضا؟”، لافتا الى أنه” من المعارضين بشدة لإغلاقه كونه يعد خسارة لديالى في ظل عدم امتلاكها منفذ للايرادات المحلية غيره كباقي المحافظات، فضلا عن ضرره على العاملين فيه”.

واكد التميمي وجود مافيات وعصابات تعمل في المنفذ فيما بين انه كان من الاجدر تطبيق القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم ، لا بإغلاقه الذي يدل على فشل هيئة المنافذ الحدودية وضعف الحكومة بالقضاء على اولئك الفاسدين الذين يعملون فيه.