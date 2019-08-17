آمال ورونزا وفاديا طنب حناجر من ماس تصدح بالفن الأصيل في حمانا

الصباح الجديد – وكالات:

هو البيت العريق الذي استقبل مئات الفنانين، وهن صاحبات الحناجر المصنوعة من الماس، وما يجمعهن هو حب الفن الأصيل، فهذا البيت أثبت حضوره في المجال الثقافي اللبناني، وهن أثبتن حضورهن بأدائهن الفريد والذي يفوق كل وصف.

لمناسبة العيد الثاني لبيت الفنان-حمانا، أحيا فريق TriOrient أمال ورونزا وفاديا طنب بمرافقة د. سمير طنب على البيانو، ماريو الراعي على الكمان، ماريا مخول على القانون، سيمون طربيه على الكيبورد، فادي يعقوب إيقاع شرقي وفايز خير الله إيقاع غربي، حفلاً مميزاً جداً، حيث ولنحو الساعة ونصف الساعة، استمتعنا بأغنيات عابقة بالحنين بأصوات الثلاثي أمال ورونزا وفاديا طنب، المغنيات المحترفات واللواتي يتميزن بأصوات رائعة، أعدنَ في هذه الليلة الأصالة والعراقة الفنية بالأداء المحترف إلى أقصى الحدود.

مؤسس بيت الفنان-حمانا الدكتور روبير عيد قال :”محظوظ هو بيت الفنان لأنه غرز جذوره في ضيعة تعيش حالة نهضة، فكرة بيت الفنان بدأت منذ خمس سنوات، وفتح البيت أبوابه قبل سنتين. بيت الفنان يعمل على مدى 12 شهراً في العام، مساحته 2400 متر مربع، نستغله متراً متراً، وهو يجلب جمهوراً كبيراً، وأكثريته من خارج حمانا والمنطقة. منذ أن فتح أبوابه من سنتين وبدأ أعماله الفنية، زاره أكثر من 630 فناناً و18 ألف شخص، واكتسب بيت الفنان مكانة في المشهد الفني اللبناني، والفضل يعود لدعمكم المستمر، وشكراً لمجموعة “كهربا” التي تؤمن الإدارة الفنية لبيت الفنان.