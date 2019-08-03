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وزراء خارجيّة العراق والأردن ومصر يجتمعون اليوم في بغداد

شؤون عراقية
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للبناء على مخرجات القمة الثلاثية في القاهرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحَّاف، أن اجتماعاً ثلاثياً سيعقد بين وزراء خارجيّة العراق والأردن ومصر في العاصمة بغداد، اليوم الاحد.
وقال الصحاف في بيان تلقى ” العراق اليوم “نسخة منه، إنه “سينعقد الاجتماع الثلاثيّ على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر وذلك في بغداد يوم الأحد المُوافِق الرابع من الشهر الجاري”.
وتابع “سيُناقِش المُجتمِعون تعزيز العلاقات العربيّة، والتي تمثل هدفاً رئيساً في ستراتيجيّة وزارة الخارجيّة، ولتنويع الشراكات، والدوائر الاقتصادية المُتعدِّدة التي تتيح الانفتاح على الآخر، ودعم العراق في تثبيت الاستقرار، وتحقيق التنمية، وترسيخ التعاون، والعمل العربيّ المُشترَك، كما سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات، وتفاهمات تتضمّن التنسيق الاقتصاديّ، ودعم العراق في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابيّ”.
واكمل “سيتبادل المُجتمِعون الرُؤى، والأفكار حول أهمِّ القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وتقييم مُجمَل التطوُّرات الإقليميّة، وضرورة الدفع بمسيرة التضامُن العربيّ بما يُساهِم في تحقيق آمال شُعُوب البلدان الثلاثة بالتنمية، والازدهار”.
ويكمل أن “الاجتماع سيُعبِّر عن حرص البلدان الثلاثة على التشاور المُستمِرّ حول سُبُل تعزيز التعاون، والتوصُّل إلى تحقيق التكامل في شتى المجالات، والبناء على مُخرَجات القمة الثلاثـيَّة…
التي جرت في القاهرة بحُضُور رئيس مجلس الوزراء د.عادل عبد المهدي، ورئيس جمهوريّة مصر العربيّة عبد الفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنيّة الهاشميّة الملك عبد الله؛ لتحقيق الأهداف المُشترَكة».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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