تأهيل وصيانة المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي وانجاز ٤١% من اعمال مستشفى الشعب

محافظ بغداد يتابع عمليات الفرز الالكتروني للمتقدمين على تعيينات التربية

بغداد – الصباح الجديد :

باشرت لجان الصيانة في محافظة بغداد بتأهيل وصيانة المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي، بعد يوم من انطلاق عمليات الفرز الالكتروني، نهاية الاسبوع الماضي ، للمتقدمين للتعيين في مديريات تربية بغداد الست.

واشار بيان لاعلام محافظة بغداد الى ان « اعمال التأهيل تأتي ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا برعاية وإشراف محافظ بغداد التي تشمل ايضاً الجوانب الثقافية «، مشيراً الى ان « الاعمال تشمل تأهيل ارضية المركز والقاعات والمسرح وجميع المرافق والخدمات في المركز لإظهاره بحلة جديدة تليق برواد ومثقفي المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي».

ويذكر ان المركز الثقافي البغدادي الذي تم افتتاحه في عام ٢٠١١ استقبلت قاعاته ومسرحه المئات من النشاطات الثقافية المتنوعة مجاناً حتى بات هذا الصرح الرئة والملاذ التي يتنفس من خلاله المثقفين ويجتمعون كل جمعة لإقامة الندوات وشتى الأنشطة والفعاليات.

في الوقت ذاته اعلن المهندس فلاح الجزائري انجاز ٤١٪ من اعمال مشروع مستشفى الشعب العام في منطقة البنوك.

واشار خلال متابعته اعمال (الصب) لبناية الجراحية الى ان « تسريع وتيرة العمل لإنجاز المستشفى يندرج ضمن حملة خدمة بغداد شرف لنا ووفقاً لخطة أعدت مسبقاً لتجاوز الروتين والتلكؤ الحاصل الذي يواجه المشروع»، لافتاً الى «ان مستشفى الشعب تبلغ سعته ٢٠٠ سرير ويضم جميع الاختصاصات الطبية ويقدم شتى الخدمات الصحية خدمة لاهالي بغدادنا الحبيبة».

واوضح الجزائري، « ان اعمال اليوم شملت صب الطابق الاول لبناية الجراحية التي تتكون من ٣ طوابق بكمية كونكريت ١٤٠٠ م٣ ابتدأ من الساعة الخامسة عصرا بسبب درجات الحرارة المرتفعة واستمر حتى ساعات الفجر»، مبيناً « ان شهر ايلول المقبل سيشهد إكمال جميع الهيكل الانشائي للمستشفى».

وفي صعيد متصل أعلن محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري انطلاق عمليات الفرز الالكتروني، نهاية الاسبوع الماضي ، للمتقدمين للتعيين في مديريات تربية بغداد الست.

وتابع المحافظ خلال زيارته الميدانية لمديريات التربية اجراء عمليات الفرز الالكتروني بحضور أعضاء مجلس النواب ولجان المحافظة والجهات الرقابية ووسائل الاعلام وبكل شفافية ووضوح.

واوضح المحافظ « ان الفرز الالكتروني سيستمر لمدة شهر كامل باستثناء العطل الرسمية، سيما وان مديريات تربية بغداد أعدت قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للاسماء المتقدمة على التعيين»، مشيراً الى ان «اختيار المتقدمين يتم حسب الضوابط والتعليمات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي».

واشار المحافظ الى ان « عدد الدرجات الوظيفية التي خصصت بلغ ١٣ الف درجة في حين ان عدد المتقدمين للتعيين تجاوز الـ ١٥٠ الف متقدم على مديريات تربية بغداد لجانبي الكرخ والرصافة».