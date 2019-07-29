النقل تنظم حملة كبرى للحفاظ على انسيابية النقل في عموم البلاد

السكك تعقد مؤتمرها التأسيسي الاول بمناسبة عيدها السابع بعد المئة

بغداد _ الصباح الجديد :

أقامت وزارة النقل حملة كبرى للقضاء على التجزئة وذلك للحفاظ على إنسيابية النقل وضمان عدم تجزئة الخطوط في عموم المحافظات .

واوضحت الشركة العامة لأدارة النقل الخاص احدى تشكيلات وزارة النقل لقد تم تنظيم حملة لمنع النقل الجائر ومتابعة مركبات النقل الخاصة منذ إنطلاقها من المرائب وصولاً الى نهايات الخطوط للحفاظ على إنسيابية النقل وضمان عدم تجزئة الخطوط في عموم المحافظات

وبينت الشركة ان الحملة استمرت على مدار اليوم ولساعات متأخرة مساءً من أجل تطبيق القوانين والحفاظ على ديمومة النقل وحقوق المواطنين بالوصول الى آخر منطقة تم الاتفاق على إيصاله لها ، مؤكدة ان الحملة ستستمر بالتعاون مع الاجهزة الامنية طيلة الايام المقبلة خدمة للصالح العام. على صعيد متصل عقدت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل مؤتمرها التأسيسي الاول بمناسبة عيدها السابع بعد المئة تحت شعار (السكك شريان الاقتصاد العراقي والناقل الوطني المثالي) .

واوضحت الشركة ان الاحتفال تضمن مناقشة تفعيل قرار اللجنة الاقتصادية الوزارية باعتماد السكك ناقل وطني نظرا لأهميتها وعمقها الحضاري على امتداد سنوات تأسيسها والعمل الدؤوب فيها والمشاريع المنجزة بها ، مبينة دورها المتميز بنقل اعداد كبيرة من المسافرين ونقل كميات كبيرة من البضائع ، كما ان لها دور واضح في التخفيف من الازدحامات والتقليل من حوادث الطرق والحفاظ على واقع البيئة .