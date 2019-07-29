الصناعات الفولاذية تعلن انتاج العلامات المرورية الارشادية

الصلب تطرح انتاجها من الانابيب الحديدية الملحومة حلزونيا

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت الشركة العامة للصناعات الفولاذية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن امكانياتها في مجال انتاج العلامات المرورية والاعمال التي نفذتها لصالح الشركات الشقيقة.

واكد مدير عام الشركة المهندس محمد فائق جمعة ان لدى معمل العلامات المرورية التابع للشركة امكانيات هندسية وفنية كبيرة في مجال انتاج العلامات المرورية بشتى انواعها وبتصاميم تتميز بالدقة والجودة وعلى وفق احدث المواصفات العالمية .

واوضح المدير العام ان المعمل يختص بانتاج العلامات المرورية والارشادية والتحذيرية والمانعة والدعائية والمطبوعات والملصقات بانواعها والعاكسات الارضية وارقام الازقة والدور السكنية والمحال وتصنيع العلامات الكهربائية الدوارة وحني العلامات ، داعيا المؤسسات الحكومية وبالاخص امانة بغداد وهيئة الطرق والجسور والقطاع الخاص للتعامل مع الشركة والاستفادة من الامكانيات التي يتمتع بها معمل العلامات المرورية لدعم الصناعة الوطنية.

في شأن اخر اضاف المدير العام بأن شركته تواصل اعمالها في تنفيذ خط ابراج نقل الطاقة الكهربائية سعة (132) كي في لصالح شقيقتها الشركة العامة للحديد والصلب على وفق العقد المبرم بين الجانبين ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الشركة انجزت ايضا اعمال نصب وتشغيل ماكنة الظفر والجدل للقابلوات التي تم تجهيزها لصالح شركة اور العامة حيث تم تشكيل فريق عمل من مصنع ذو الفقار للتشغيل الميكانيكي التابع للشركة لانجاز اعمال النصب والتشغيل للماكنة ، مؤكدا جاهزية الماكنة للعمل بعد تنفيذ اعمال النصب والتشغيل بدقة وكفاءة عالية وجهود ذاتية خالصة.

من جانبها جددت الشركة العامة للحديد والصلب احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مطالبتها ودعوتها الى الوزارات والدوائر الحكومية والشركات النفطية لاقتناء منتجها من الانابيب الحديدية الملحومة حلزونيا باقطار تتراوح من (16 انجا) ولغاية (48) انجا وبمعدل طول (12) مترا للانبوب والتي تستعمل في نقل النفط ومشتقاته ونقل الماء وكركائز للجسور والعبارات وغيرها.

واكد مدير عام الشركة عباس حيال لكن ان مصنع الانابيب الحديدية من المصانع الحديثة في الشركة يعمل بمكائن ومعدات حديثة ذات منشأ الماني ويتكون من خط طلاء خارجي للانابيب بمادة البولي اثيلين وبثلاث طبقات هي الايبوكسي باودر والمادة المساعدة (الادهسف) اضافة الى البولي اثيلين وخط اخر للتبطين الداخلي بالايبوكسي الغذائي فضلا عن احتوائه على مختبرات السيطرة النوعية ، وان منتج الانابيب الحديدية مطابق للمواصفات العالمية لمعهد البترول الامريكي (API) ، مبديا الاستعداد لتجهيز القطاعين العام والخاص بهذه الانابيب بالكميات والمواعيد المطلوبة.