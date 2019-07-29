محافظ بغداد يوجه بالبدء بعملية الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين لتعيينات التربية

بدءا من يوم الخميس المقبل

بغداد _ الصباح الجديد :

وجه محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري جميع مديريات تربية بغداد الستة بالبدء بعملية الفرز الالكتروني لأسماء المتقدمين للتعيين على الملاك التربوي.

وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي بحضور مدراء عامين تربيات بغداد, إن «عملية الفرز ستبدأ اعتبارً من الخميس المقبل الموافق 1/8/2019 ، وحسب الضوابط والتعليمات الواردة في قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الجاري». لافتا الى «ان الفرز الالكتروني سيستمر لمدة شهر كامل باستثناء العطل الرسمية, سيما وان مديريات تربية بغداد أعدت قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للاسماء المتقدمة على التعيين».

واضاف المحافظ «ان محافظة بغداد ستشرف على عملية الفرز الالكتروني, كما ستخضع العملية لرقابة مجلس النواب ومجلس محافظة بغداد, لضمان نزاهة عملية الفرز».، داعيا في الوقت ذاته « جميع وسائل الإعلام إلى تغطية عمليات الفرز الالكتروني التي ستجري في مقر المديريات».

وأكد محافظ بغداد « تحركه المستمر وسعيه الجاد على جميع الجهات بما فيها مجلس النواب «كتلة بغداد», ورئاسة الوزراء ووزارة المالية لغرض الإسراع بحسم الموضوع وإعلان أسماء المقبولين».