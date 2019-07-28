تركيا تتبكد خسائر بـ1.6 مليار دولار جراء منع العراق استيراد الملح والمعكرونة

بغداد – الصباح الجديد :

كشف رئيس اتحاد صناعة الأغذية والمشروبات في تركيا، عبدالقادر كولاهسي أوغلو، الأحد، عن تكبد تركيا خسائر بقيمة 1.6 مليار دولار جراء قيام العراق بمنع استيراد الملح والمعكرونة.

وقال اوغلو في تصريحات نشرتها وسائل إعلام تركية وتابعتها ” الصباح الجديد ” إنه “في شهر ايار تم حظر البيض، وفي شهر يونيو المشروبات الغازية والآيس كريم، والآن الملح، والمعكرونة، وكما علمنا سيتم أيضاً حظر المنتجات الزراعية المُصنّعة تدريجياً”.

وأضاف أن “هذا يعني أن تجارة محلية يقدر حجمها بنحو مليار و600 مليون دولار، لن تستطيع الآلاف من شاحنات البضائع أن تنقلها بعد الآن، وستضطر المصانع إلى تسريح عمالها، وستكون هناك مشكلات في التوظيف أيضاً”.

وأضاف أن “تركيا لديها حجم سوق يبلغ 68% في المعكرونة وحدها، وحتى إذا بدأ العراق في إنشاء مصانع لإنتاج المعكرونة، فلن يستطيع تلبية الطلب المحلي”، مبينا انه “لملء هذه الفجوة، قد تتدخل إيران “لتعويض حصة تركيا، لأن إيران منافس رئيس لتركيا في السوق العراقية”