  • الأحد , 28 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • المجمع الفقهي: مشروع قانون المحكمة الاتحادية يفتت النسيج الوطني

المجمع الفقهي: مشروع قانون المحكمة الاتحادية يفتت النسيج الوطني

شؤون عراقية
0 تعليق
210 views

اكد ان فسيفساء العراق متعددة لا تنتهي

بغداد – الصباح الجديد:
أعلن المجمع الفقهي العراقي رفضه لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً أن نصوصه الحالية قنبلة موقوتة من شأنها تفتيت النسيج الوطني، مشيراً إلى أن البلاد غير مهيأة للتحول إلى نظام ديني في الوقت الحالي.
وقال عضو المجمع الفقهي وخطيب جامع الإمام أبو حنيفة النعمان عبد الوهاب السامرائي، إن “هناك مشكلة أخرى تواجه العراق تتمثل بالسعي لإقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا التي هي أعلى سلطة قانونية تحل الأشكالات بما ورد في الدستور من خلافات”.
وأضاف السامرائي خلال خطبة الجمعة، أن “المحكمة الاتحادية تتولى أيضاً تفسير النصوص الدستورية، ويراد لها اليوم ان تخرج عن مسارها لتكون للفقهاء الشرعيين النصيب الأوفر”.
ولفت، إلى أن “المحكمة الاتحادية هي خاصة بالقضاة والتجاذب الذي يحصل اليوم يحتاج إلى بعد نظر وتفكير عميق عن مصير البلاد”.
ونوه السامرائي، إلى “أننا لا نريد تحويل الخلافات الدستورية إلى نزاعات مذهبية تشق الجمهور والصف العراقي وتفتت الشعب مما يعيد الاصطفاف المذهبي إلى مرحلة الصراع”، مؤكداً أن “خول الجانب الفقهي في هذا الأمر سيحول بالضرورة إلى قضية تشق الصف لاختلاف المذاهب والمشارب”.

وزاد السامرائي، «إننا نريد أن تكون للشريعة والإسلام كلمة ولكن بلادنا غير مهيأة لحكومة دينية»، منبهاً إلى أن «العراق يحتاج إلى حكومة تراعي الدين وتحترمه ولا تضرب به عرض الحائط، لكننا أيضاً مع احترام المواطنة».
وشدد على أن «العراق ليس كله من المسلمين أو المسيحيين أو الايزيديين، إنما في بلادنا فسيفساء متعددة لا تنتهي لو دققنا النظر إليها».
ويرى السامرائي، أن «القانون يشكل قنبلة موقوتة تفتت هذا النسيج وتشتت الوطن»، داعياً «السلطة التشريعية الاعتبار إلى هذا الأمر ولخطورته وثقله الحقيقي»، مستدركا «إلا فأن العواقب وخيمة والفتنة تكمن في أدنى التفاصيل».
وطالب عضو المجمع الفقهي الحكومة بأن «تسعى لدرء الفتنة وعدم إدخال البلاد في هذا النفق الضيق المزعج، فالكل سينتفض وينحاز إلى دينه ومذهبه وقومه والخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن الذي دفع ضريبة الطائفية ولم ينل من طائفته أو ممثليها شيء».
ومضى السامرائي، إلى أن «على السياسيين أن يجعلوا هذه المخاوف نصب أعينهم ولا يسهموا في تفتيت العراق ويزجوا فيه في مواطن الهلاك».

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة