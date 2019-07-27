بدء الاستعدادات لإقامة فعاليات الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي

بمشاركة محلية وعربية ودولية

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت وزارة التجارة عن استعدادها لإقامة الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي من خلال تحركها بشكل واسع على الشركات المحلية والعربية والدولية فضلا عن مشاركات الدول الرسمية .

وقالت الوزارة في بيان لها تسلمت الصباح الجديد نسخة منه إن الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي التي تقام في الاول من تشرين الثاني ولغاية العاشر منه ستشهد مشاركة محلية ودولية واسعة ، مبينة ان حجوزات المشاركة لم يبق منها الا مساحات قليلة وهذا مايحصل لاول مرة بعد ان اعتمدت شركة المعارض آليات الحجز الالكتروني بعد افتتاح المنظومة الالكترونية في منتصف تموز الجاري .

واضافت الوزارة ان الدورة المقبلة لمعرض بغداد ستكون بوابة مهمة لمشاركة الدول والشركات العربية والدولية في العديد من المشاريع الاستثمارية ، وان اهمية المعرض تكمن في كونه فرصة للترويج عن الصادرات العراقية والسلع الاجنبية ويتيح المجال لرجال الاعمال لتبادل الافكار والمعلومات بما يسهم في رفد الحركة التجارية والاقتصادية وعقد صفقات ثنائية».

وبينت ان الوزارة تحركت بعدة اتجاهات مستفيدة من التطور الذي تشهده علاقات العراق بالمحيط العربي والدولي من اجل مشاركات نوعية في هذه الدورة يؤكد من خلالها العراق مكانته الاقتصادية خاصة وانه يشكل ثقلا مهما في التوازن الاقتصادي والتجاري كذلك التحرك الذي تلعبه الملحقيات التجارية في جذب واحتواء الشركات العالمية في الدول التي تعمل فيها فضلا عن العلاقات المتميزة لشركة المعارض العراقية مع الشركات المحلية والعربية والدولية والتي جاءات نتيجة تبادل المشاركات والزيارات المشتركة .

واشارت الوزارة في بيانها الى ان الدول التي اعلنت مشاركة مبكرة في فعاليات الدورك 46 لمعرض بغداد الدولي هي فرنسا والمانيا والسعودية وايران وقطر واسبانيا وتونس والهند ومصر ولبنان وفلسطين واندونيسيا وباكستان ودول اخرى مازالت تستكمل اجراءات مشاركاتها فنيا واداريا كذلك عدد كبير جدا من الشركات الاجنبية وشركات القطاع الخاص ووزارات الدولة التي سيكون حضورها هذا العام مختلف عن الاعوام السابقة». وفي السياق نفسه اعلن مدير عام شركة المعارض العراقية هاشم السوداني عن جملة اجراءات فنية وادارية جديدة لتطوير وتأهيل اروقة وقاعات معرض بغداد الدولي استعدادا للدورة المقبلة كذلك تأهيل الساحات الخضر بما يليق والاهتمام الذي تبديه العائلات العراقية والبغدادية على وجه الخصوص في المشاركة الفاعلة لانجاح فعاليات المعرض خاصة وان تجربة السنوات السابقة اكدت الحضور المتميز والواعي لابناء شعبنا طيلة ايام المعرض .

وكشف السوداني عن رعاية ذهبية وفضية وماسية لتغطية فعاليات المعرض وتم الاتفاق مع معظم المتقدمين للرعايات الثلاث ، مبينا ان «هناك تفاوضا مع احدى الشركات الفنية للتغطية الاعلامية والفنية بغية استقطاب الوجوه الاعلامية والفنية فضلا عن اقامة اماسي لالعاب السيرك والعاب اخرى في سباقات رياضية وفنية .

واشار الى ان الشركة بدأت حملة واسعة للترويج للمعرض عبر وسائل اعلانية متنوعة فضلا عن مخاطبات مع السفارات والوزارات والهيئات للمشاركة كذلك افتتاح منظومة الحجز الالكتروني التي اسهمت في تسهيل الاجراءات على الشركات في القطاعات المختلفة .