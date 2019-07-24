محافظ بغداد يبحث مع مدراء التربية المشروع الوطني لبناء المدارس واستعدادات العام الدراسي المقبل

بغداد _ الصباح الجديد :

ناقش محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للهيئة التربوية بحضور جميع مدراء التربية في جانبي الكرخ والرصافة الاستعدادات المطلوبة للمشروع الوطني لبناء المدارس وكذلك استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد. واستمع المحافظ خلال الاجتماع الذي حضره عدد من اعضاء مجلس محافظة بغداد، الى شرح مفصل عن استعدادات كل مديرية لهذا المشروع الحيوي المهم والذي سيسهم في فك ازدواج الدوام وسد النقص الحاصل في الابنية المدرسية. وشدد الجزائري خلال الاجتماع الموسع على ضرورة حسم ملف تعيينات التربية ، مشيرا الى ان المحافظة انجزت ماعليها بشأن اسماء المتقدمين للتعيين وانجازها من قبل اللجان الفرعية في مديريات التربية وبانتظار الحسم مع رئاسة الوزراء .