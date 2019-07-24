اغنيات الزمن الجميل في جلسة استذكار الراحلين خزعل مهدي وجودت التميمي

استضافتها جمعية الثقافة للجميع

سمير خليل

على قاعة جمعية الثقافة للجميع في بغداد اقيمت جلسة استذكارية للراحلين المبدعين خزعل مهدي وجودت التميمي، من فرسان الاغنية العراقية في زمنها الجميل،.

ادارت الجلسة الفنانة التشكيلية بشرى سميسم، وتحدث فيها الباحث الأكاديمي حيدر شاكر، بمشاركة الملحن علي سالم، والمطربة غادة، اللذين اديا بعض اغاني الراحلين.

جودت التميمي واسمه الحقيقي (مكطوف اللامي) شاعر غنائي وصاحب منجز شعري كبير وعلم من اعلام الشعر الشعبي العراقي، عرف بغزارة انتاجه الشعري. كتب مئات القصائد الغنائية التي لحنت وتغنى بها اغلب المطربين والمطربات، كما كتب واعد الكثير من البرامج الفنية للإذاعة والتلفزيون.

يعد التميمي من أبرز شعراء الاغنية الستينية والسبعينية من القرن الماضي واحد اعمدتها الأساسية، له عشرات القصائد بالفصحى والعامية لم تطبع ولم تنشر، صدرت له مجموعة دواوين شعرية منها (الكنطرة) و(خواطر) و(الغربة).

توفي جودت التميمي مشردا ووحيدا سنة 2007 بعد ان كتب نحو 700 اغنية. كتب اغان كثيرة لمطربين عراقيين وعرب ومن اهمها اغنية (ياسوار الذهب) التي فتحت طريق الغناء امام فؤاد سالم، ولميعة توفيق (نيشان الخطوبة)، وللثلاثي المرح “من مصر” (اسعد يوم يوم الي تعارفنا) ولحنها رضا علي، ولسميرة توفيق (وحدك ملكت الروح) تلحين رضا علي أيضا.

اما خزعل مهدي فقد شارك بداية الخمسينيات ممثلا في عدة افلام أبرزها (فتنة وحسن) و(عروس الفرات) و(بصرة ساعة 11) و(الجابي) والى جانب ذلك اخرج خزعل مهدي مجموعة من الافلام التسجيلية والوثائقية منها فيلم عن كردستان، وفيلم عن البناء والاعمار، كما شارك باكتشاف النجوم والمواهب الفنية التي صارت فيما بعد من نجوم الفن العراقي نذكر منهم الملحن وعازف القانون حسن الشكرجي، والمطربة سيتاها كوبيان، والفنان قصي البصري، والملحن كوكب حمزة، وكذلك الملحن كاظم فندي، والملحن محسن فرحان، وغيرهم الكثير.

اخرج خزعل مهدي العديد من البرامج التلفزيونية أبرزها عدسة الفن، كما اخرج عدة تمثيليات صارت فيما بعد من اهم مواد ارشيف تلفزيون بغداد بالأبيض والاسود منها تمثيلية (النهيبة) و(فدعة).

وصف الباحث والأكاديمي حيدر شاكر خزعل مهدي بالموسوعة للفن الغنائي والموسيقي العراقي وقال: تعامل مع صوت الفنانة هناء فقدم لها اغنية رياضية هي (العب ياحبيبي) واستطاع ان يجعل هذه الاغنية جماهيرية مازالت ترددها الأجيال، كذلك قدم لها اغنية (صباح الخير) وبنكهة عراقية لأجمل اغاني الصباح، ولم تتوقف ابداعاته عند هذا الحد ولنتأمل اغنية (مليت) بصوت عفيفة إسكندر، وكيف تعامل مع صوتها ذو القدرة العالية والمتمكن بأداء اساليب غنائية حقيقية، وقدم لها اغنية اصبحت عربية النكهة هي (جوز منهم).

وعن جودت التميمي قال حيدر شاكر: من يتابع قصص صناع الجمال الغنائي يتوقف عند امر مهم يتعلق بالأوضاع الاقتصادية لعموم اهل الفن، ذلك الوضع الاقتصادي الذي لا يحسد عليه كثير من فنانينا المبدعين، تلك مشكلة عانى منها اهل الابداع وكانت سببا لموت الكثيرين ومنهم شاعرنا جودت التميمي، فهو أحد ضحايا الفقر الذي لازمه منذ طفولته وحتى بزوغ نجمه شاعرا غنائيا كبيرا، وربما يكون الادمان على الخمر مشكلته الاولى حتى وصل به الامر ان يبيع قصائده ليعيش من خلالها، وتخللت الجلسة مداخلات لعدد من الفنانين.