الزراعة: شمول اكثر من نصف مليون دونم بالخطة الصيفية لمحصول الشلب

بغداد – الصباح الجديد :

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن شمول اكثر من نصف مليون دونم بمحصول الشلب ضمن الخطة الصيفية لهذا العام، مؤكدة ان الموسم الزراعي الحالي يبشر بوصول العراق الى الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت ” الصباح الجديد “، نسخة منه، ان ” الوزارة سمحت للفلاحين بزراعة محصول الشلب في مساحات واسعة من الاراضي الزراعية تزيد على الـ 500 الف دونم، بينما لم تتجاوز المساحة المسموح بزراعتها في العام الماضي الخمسة الاف دونم فقط بسبب شح المياه وانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات”.

وأضاف النايف، أن ” الوزارة سمحت لمناطق في وسط وشرق البلاد اضافة الى المناطق الوسطى والجنوبية بزراعة المحصول”, مشيرا الى ان ” ارتفاع الخزين الستراتيجي للبلاد من المياه بسبب كميات الامطار الغزيرة التي شهدتها خلال الموسم الشتوي الماضي اعطت الوزارة فرصة للسماح بزراعة مساحات شاسعة من الاراضي بهذا المحصول الستراتيجي المهم”.

ولفت، الى ان “الانتاج المحلي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الموسم الصيفي الحالي يبشر بوجود وفرة كبيرة في الانتاج في اغلب المحاصيل الزراعية ووصول البلاد الى الاكتفاء الذاتي منها، لافتا الى ان الوزارة وللمحافظة على المنتوج المحلي ودعما منها للفلاحين والمزارعين منعت استيراد عدد كبير من المنتجات الزراعية والحيوانية من خارج البلاد لوفرة الانتاج المحلي منها”.

وشدد النايف، على ان “القطاع الزراعي في البلاد سيشهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة على الرغم من كل المحاولات التي تسعى الى تعطيل هذا القطاع المهم المسؤول عن توفير المنتجات الغذائية للمواطن والتي هي بتماس مباشر مع حياته اليومية”.