في 2020 لا رشاوى من اجل جواز السفر

الصباح الجديد – وكالات:

يتجه مستقبل السفر الجوي العالمي إلى نظام جديد يتمثل بالسفر من دون الحاجة إلى جواز سفر أو أوراق، وذلك بفضل المبادرة التي قدمها المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويجري حاليا اختبار النظام الجديد للسفر من دون جواز السفر أو أية أوراق ومستندات إضافية، وسيتمكن المسافرون المسجلون في النسخة التجريبية من السفر بين كندا وهولندا باستعمال هواتفهم المحمولة بدلا من جواز السفر.

اذ ستخزن بيانات الهوية الخاصة بالركاب الذين يصلون إلى المطارات، المفَعلة لهذا النظام على هواتفهم المحمولة، بدلا من رقاقة جواز السفر.

في الوقت الذي سترسل المعلومات ذات الصلة إلى شركات الطيران وسلطات الحدود وغيرها قبل وصول الركاب إلى المطار.

وسيقوم المسافر بتقديم موافقة فردية في كل مرة يتم فيها إرسال البيانات، مما يمنح المسافرين مزيدا من التحكم في بياناتهم الشخصية أكثر من نظام جواز السفر الحالي.

وباستعمال التكنولوجيا الحيوية كالبصمات أو صورة الوجه يمكن للمسافرين الاستمتاع بحركة أسهل، خالية من التعاملات الورقية، لصالات العبور، وصولا إلى الطائرات أو إلى وجهاتهم.

ستستمر تجارب هذا البرنامج طوال عام 2019، ومن المتوقع أن تُنَفذ أول رحلة موثقة رقميا في عام 2020.

وبتنفيذ هذا النظام، لن يعود بإمكان العاملين في دوائر اصدار جوازات السفر، استحصال الرشاوى او الضغط على طالبيها لتحقيق منافع مالية، كما يحدث الآن في عدد من الدول المتخلفة او فاسدة الأنظمة.