الصناعة ترفع انتاجها من الأسلاك النحاسية إلى 150 طن

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن زيادة كميات إنتاج الاسلاك النحاسية إلى 150 طن.

وقال مدير عام الشركة أكرم شاكر عبد الفتاح في بيان تلقت” الصباح الجديد ” ، نسخة منه، إن “الشركة ومن خلال مصانع الشهيد النحاسية التابعة لها تمكنت خلال الفترة الماضية وبجهود كوادرها العاملة من تشغيل خط إنتاج الأسلاك النحاسية والصعود بالإنتاج إلى أكثر من (١٥٠) طن من الأسلاك النحاسية قطر ٨ ملم”.

وأضاف عبد الفتاح، أن “الكمية المتعاقد عليها مع شركة أور العامة والبالغة ( ١٠٠) طن جاهزة للتسويق وبانتظار إستكمال الموافقات الأصولية للتجهيز”، داعيا الى “تفعيل قرارات إعادة سكراب النحاس والبراص إلى الشركة من قبل وزارات الدولة كما كان معمول بها سابقا لديمومة استمرار العملية الإنتاجية ومنع تسريب العملة الصعبة خارج البلد من خلال إستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل مصنع الأسلاك النحاسية”.

وأكد المدير العام “تظافر جهود كوادر مصانع الشهيد النحاسية ونجاحهم في انتاج دفعة جديدة من ألواح الكاثود بلغت 12 طن بنقاوة عالية وهي المادة الأساسية في صناعة الأسلاك النحاسية من اجل الاستمرار بإنتاج الأسلاك النحاسية لصالح شركة أور العامة وفقا للعقود المبرمة بين الطرفين”.