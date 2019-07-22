ترامب ينفي تفكيك ايران شبكة تجسس تعمل لصالح الولايات المتحدة

طهران قالت ان بعضها حكم عليه بالاعدام

الصباح الجديد – وكالات:

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الاثنين، ضبط إيران شبكة تجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية، واصفا الأمر بأنه “غير صحيح إطلاقاً”.

وقال ترامب في تغريدة على موقعه في “تويتر”، إن “تقرير إيران عن أسر جواسيس وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) غير صحيح تماماً”.

وأضاف أن “نسبة الحقيقة صفر، وإيران تبث فقط المزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل طائرتهم التي سقطت بدون طيار) التي وضعها النظام الديني الذي فشل بشكل سيء وليس لديه فكرة عما يجب القيام به”.

وأوضح ترامب، أن “الاقتصاد الإيراني قد مات وسيزداد سوءًا”، مشدداً على أن “إيران تعيش فوضى تامة!”

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نفى امس ايضا “المعلومات التي أعلنتها السلطات الإيرانية حول تفكيكها خلية من الجواسيس المدربين على أيدي عناصر “CIA”، مشيراً إلى انه “لدى النظام الإيراني سجل طويل من نشر الأكاذيب”.

وكانت أعلنت السلطات الإيرانية امس الإثنين توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك “شبكة تجسس” تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أُعلن عنها في حزيران.



وقال مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية للصحافيين بدون الكشف عن اسمه أنه «تم تفكيك شبكة تجسس (للسي آي إيه) بنجاح في 18 تموز/يوليو» مضيفا أنه «حكم على البعض ممن خانوا وطنهم عن سابق قصد وتعمد بالإعدام، وعلى البعض الآخر بالسجن لفترات طويلة».

ويأتي هذا الإعلان في وقت تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وفرض عقوبات اقتصادية مجددا على الجمهورية الإسلامية.

وقال المسؤول إن المشتبه بهم «تم توظيفهم في مراكز حساسة وحاسمة وكذلك في قطاعات خاصة على ارتباط بهذه المراكز، للعمل كمقاولين أو مستشارين».

وقال إنه تم التعرف على سبعة عشر مشتبهاً بهم، جميعهم من الإيرانيين الذين تحركوا بشكل مستقل عن بعضهم البعض.

تم تجنيد بعضهم بإيقاعهم في «فخ التأشيرة» الذي تنصبته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للإيرانيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة. وقال مدير مكافحة التجسس «تم الاتصال ببعضهم لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة ، بينما حصل آخرون على تأشيرات من قبل وكانوا يتعرضون لضغوط من قبل وكالة الاستخبارات المركزية لتجديدها».

وأعلنت إيران الشهر الماضي إنها فككت شبكة تجسس مرتبطة بوكالة السي آي إيه. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن مسؤول بوزارة الاستخبارات أنه «بناء على أدلة في أجهزة الاستخبارات الأميركية، عثرنا مؤخرًا على المجندين الجدد الذين جندهم الأميركيون وفككنا شبكة جديدة».

وقالت الوكالة إن الجمهورية الإسلامية نفذت العملية بالتعاون مع «حلفاء أجانب»، دون تسمية أي دولة.