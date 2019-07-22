لجنة الشباب والرياضة تدعو إلى إستثمار بطولة غربي آسيا بإحترافية

كربلاء وأربيل تضيفان المنافسات ابتداء من 30 الجاري

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعت لجنة الشباب والرياضة النيابية الى استثمار استضافة العراق لبطولة غربي آسيا بطريقة احترافية لا بطريقة ( الفزعة) كما يحصل في البطولات المحلية.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في موتمر صحفي مشترك : « تفصلنا أيام قلائل عن استضافة العراق بطولة غربي آسيا لكرة القدم ، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن سعادتنا لاستضافة اشقاء لنا باقامة هكذا بطولة رياضية كروية بعد حرمان امتد لعقود طويلة ، علينا جميعا ان نكون حريصين على اخراجها بشكل مقبول يتناسب مع حجم العراق في المنطقة «.

ودعا كافة المؤسسات الحكومية ، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة ، ومؤسسات المجتمع المدني من اولمبية واتحادات رياضية ، الى نبذ الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد لكون هذه البطولة هي المفتاح الحقيقي لبطولات قادمة .. واضاف عليوي : « انها الفرصة الحقيقية امامنا لرفع الحظر عن ملاعبنا بشكل عام ، خصوصا العاصمة بغداد، ولتدعيم الثقة مع الاتحادين الدولي والآسيوي».

وطالب باسم اللجنة ، الاعلاميين والمدونين واصحاب المواقع الرياضية بتسخير الجهود وارسال رسائل طيبة للجماهير من خلال نشر مهني بعيد عن الاثارة.. ودعا عليوي الحكومة ، ممثلة بوزارة الشباب والرياضة ، لان توظف كل الجهود من اجل انجاح هذا التجمع الرياضي الكبير وفتح باب التعاون مع حكومة الاقليم في اربيل والحكومة المحلية في محافظة كربلاء.

وأجريت السبت، مراسم قرعة بطولة غربي آسيا، والتي ستقام في العراق بمدينتي كربلاء وأربيل من 30 تموز الجاري، وحتى 14 من أب المقبل، بمشاركة 9 منتخبات.

ووزعت المنتخبات إلى مجموعتين، الأولى ضمت العراق واليمن وسوريا وفلسطين ولبنان، وتقام مبارياتها في ملعب كربلاء الدولي، أما الثانية فضمت منتخبات الأردن والسعودية والكويت والبحرين.

وتفتتح البطولة بمواجهة العراق البلد المضيف، ومنتخب لبنان في 30 من الشهر الجاري، فيما ستجمع المباراة الثانية منتخبي اليمن وفلسطين.. وسيكون الأول من أب المقبل، يوم راحة لجميع الوفود، على أن تقام في الثاني منه مباراتين الأولى بين العراق وفلسطين، والثانية بين سوريا ولبنان.

وفي الرابع من ذات الشهر ستقام 4 مباريات، الأولى تجمع البحرين والأردن، والثانية بين الكويت والسعودية في ملعب فرانسو حريري.

فيما تلعب اليمن مع سوريا وفلسطين مع لبنان في ملعب كربلاء.. وفي السابع من الشهر المقبل ستقام 4 مباريات أيضا، الأولى تجمع بين السعودية والبحرين، وفي الثانية يلعب الأردن مع الكويت، فيما تجمع الثالثة لبنان واليمن، وأخيرا تلعب العراق مع سوريا.

وفي العاشر من نفس الشهر تقام 4 مباريات هي: السعودية مع الأردن، البحرين مع الكويت، سوريا مع فلسطين واليمن مع العراق.. وتقام المباراة النهائية في الرابع عشر من الشهر المقبل، وتجمع بين بطلي المجموعتين الأولى والثانية.