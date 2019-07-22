174.14 مليون دولار مبيعات البنك المركزي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد، إلى 174.14 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي؛ والبالغة 128.9 مليون دولار، بنمو قيمته 45.24 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي اليوم، في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفاً.

وذكر المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غدا الاثنين، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 206.19 مليون دولار.

وأوضح، أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 172.82 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 1.32 مليون دولار.

في السياق، اختتمت سوق العراق للأوراق المالية جلسة التداولات، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.10 %، عند مستوى 489.58 نقطة ، رابحاً نحو 0.48 نقطة.

وجرى التداول على أسهم 23 شركة، ارتفعت منها أسهم 8 شركة، وانخفضت أسهم 6 شركات، بينما استقرت أسهم 9 شركات.

وسجلت قيمة التداولات نحو 524,620,642 دينار، بينما بلغت عدد الأسهم نحو 248,651,036 سهم، بعدد صفقات بلغت نحو 416 صفقة. وبلغ عدد الأسهم المشتراه من المستثمرين غير العراقيين نحو 10.059 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 17.515 مليون دينار من خلال تنفيذ 27 صفقة، على أسهم 4 شركات.