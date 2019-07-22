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  • 30الف للتلميذ و50 الف للطالب ومساع لادراج منحة الطلبة بالموازنة

30الف للتلميذ و50 الف للطالب ومساع لادراج منحة الطلبة بالموازنة

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بغداد – الصباح الجديد

اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل ، اليوم الاثنين، عن وجود مساع لادراج منحة الطلبة في الموازنة بالتنسيق مع لجنة التربية النيابية.

وذكرت وزارة التربية في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، إنه “تم تحديد 30 الف دينار للتلميذ و50 الف دينار للطالب شهريا”.

واضافت حيث ان “ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻗــﺮ ﻣﻨﺬ اﻟــﺪورة البرلمانية اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اذ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ 30 اﻟــﻒ دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ المرحلة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و50 اﻟﻔﴼ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ المتوسطة والاعدادية”.

وبينت ان “تــﻠــﻚ المبالغ تأتي ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟــﺘــﺴــﺮب واﻋﺎﻧﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﺪارس ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮز المادي”.

واوضحت أنه “تم التنسيق مع لجنة التربية البرلمانية وتم رفع ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻳﺆﻛﺪ ﺿـــﺮورة ﺻــﺮف ﺗﻠﻚ المنح ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ان وزﻳــﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻗﺼﻲ اﻟﺴﻬﻴﻞ ﻳﺴﻌﻰ اﻳﻀﺎ ﻻدراج ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﺿﻤﻦ الموازنة اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم او الموازنة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﺎم 2020”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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