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ايران تعلن عن استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات الكهرباء للعراق

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بغداد – الصباح الجديد

أعلن المدير التنفيذي لشركة كهرباء المنطقة الغربية في ايران علي أسدي يوم الاثنين عن استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات الكهرباء للعراق.

ونقلت وكالة “انباء فارس”، عن اسدي قوله ان شركة  توليد ونقل وتوزيع الكهرباء “توانير” التابعة لوزارة الطاقة الايرانية تبنت استراتيجية جديدة لرفع حجم تصدير الكهرباء للعراق، حيث إن ومع رفع طاقة الانتاج وتطوير شبكة خطوط النقل والتوزيع بالمنطقة الغربية، ستتاح امكانية مضاعفة الطاقة التصديرية البالغة 600 ميغاواط.

ولفت الى أن ايران تصدر الطاقة بكميات ملحوظة لدول الجوار عبر شبكة المنطقة الغربية، وتعد شركة الكهرباء بهذه المنطقة، ممرا تصديريا للطاقة الى العراق.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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