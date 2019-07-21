تنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية الحديثة

مع ملحق مقارن للمصطلحات الإعلامية

تشكل النصوص التي بين يدي القارئ مقدمة منهجية ومهنية لكل مهتم بتأسيس مشروع إعلامي حديث، فهي بوابة لكل زملائنا الصحفيين العراقيين بشكل خاص، لأنها ترسم حدود الالتزام والجدية في إرساء أسس صحيحة لمؤسسات جديدة.

الهدف النهائي من هذه النصوص هو التمهيد لبناء صحافة عراقية محترفة لا ترتكز على تمويل حكومي او الى الإدارة الرسمية للمشاريع ولا تتبع مقاييس ما يعرف في تاريخنا الصحفي العالمي بصحافة الدولة او الحزب.

وهذه النصوص تنسجم مع ما نتطلع إليه ويتطلع إليه المجتمع من سمات أساسية تنسجم مع التيار الدولي العالمي المألوف.

وتتفق النصوص مع معداتنا وأدواتنا المطلوبة للهيكل الجديد للصحافة العراقية التي نريدها، صحافة لا تدافع عن الأيدولوجيات أو برامج الأحزاب الحاكمة أو المعارضة بل هي صحافة تقدم للمواطن المعطيات الاقتصادية والسياسية والمالية والفكرية والثقافية من أن يكون لها دوافع ذاتية او مصالح سواء للكاتب او للمؤسس في نهاية المطاف نتطلع الى تنوير الجيل الجديد من أبنائنا وزملائنا وصولا الى النصوص بالعمل الإعلامي العراقي الى المستويات التي عالية وإننا واثقون أن بلادنا تزخر بالمهارات الصحفية والمهنيين الحريصين على تحقيق هذه الأهداف.

ومن هذا المنطلق تنشر “الصباح الجديد” سلسلة من هذه النصوص إسهاماً منها في الارتقاء بالجيل الجديد والوصول به الى المستويات التي يستحقها.

الحلقة 9

إسماعيل زاير

المهمات الوظيفية والتحريرية

لإدارة المطبوع

رئيس التحرير

الوظيفة :

المسؤول الأول عن معالجة وإدارة مضامين المادة التحريرية

1.اعداد خطط العمل التحريري للمطبوع اليومي.

2.تقديم مسودة الهيكل القانوني للشركة.

3.هو المسؤول عن أنجاز خط التحرير المصدق.

4.يقوم بالخدمة كرئيس مجلس إدارة تحرير المطبوع اليومي.

5.هو المسؤول عن أنجاز أهداف وغايات المحتوى التحريري.

6.مسؤول عن المضمون التحريري للمطبوع اليومي.

7.اصدار وتحديث بنحو مستمر لجدول التوقيتات السنوي لأقسام خاصة بالتحرير والإكمال بالتنسيق مع خطة العمل المصدقة.

8.يشرف على الاجتماعات اليومية للأخبار والتي يترأسها مدير التحرير.

9.يقرر أي من الأخبار والمعلومات ستظهر في الصفحة الأولى , وهذه القرارات مبنية على الاقتراحات المقدمة من قبل مدير التحرير .

10.يشرف على أداء مدير التحرير في الإنتاج اليومي للمحتوى التحريري للصحيفة , ويشرف على أداء نائب مدير التحرير في التحضيرات التصورية لمحتوى الصحيفة التحريري .

11.مسؤول عن اعتماد ومراقبة الفواتير الخاصة بتجهيز المنتجات , الأعمال والخدمات الخاصة بإنتاج محتوى الصحيفة التحريري .

12.تزويد الأخبار الخاصة به أو المواد التحريرية لغرض نشرها في الصحيفة من قبل مدير التحرير , نائب مدير التحرير , المحرر الأقدم أو محرر في وقت معقول وقبل الموعد النهائي .

13.يبحث عن المصادر الخارجية للمعلومات ومن غير المؤلفين الموظفين لديه , ويتلقى الإسهامات أو المواد الغنية بالمعلومات المفيدة من المساهمين غير الموظفين .

14.تقديم التوصيات إلى المدير العام لأي تغيير في نظام المنظمة إلى الوحدة الخاصة بالتحرير .

15.الحفاظ على شروط العمل في وحدة التحرير بالتوافق مع الخطة المالية المصدقة .16.اتخاذ القرارات الواقعية باستئجار وإلغاء الوظائف وتصنيفها , وأصناف الأجور والمنافع التي يجنيها أفراد قسم التحرير , وكل هذه القرارات تكون مبنية على العروض المقدمة من مدير التحرير . إحالة القرارات إلى المدير العام . (ملاحظة :أن المدير العام ملزم بقبول توصيات رئيس التحرير ما لم تكن متعارضة مع الخطة المالية المصدقة للشركة).

17.تقييم أداء موظفي وحدة التحرير بموجب سياسة الشركة حسب تقييم أداء العمل .

تقديم العروض إلى المدير العام لإيجاد وتغيير وإلغاء ارتباطات الشركة القانونية مع مجهزين محددين عندما تكون مطابقة مع وحدة التحرير .

19.اصدار بطاقة نسبة الأتعاب بموجب الميزانية التشغيلية للشركة.

20.تقديم اقتراح المنافع إلى المدير العام والخاص بالعمال الذين يعودون إلى الأقسام التنظيمية الأخرى من الشركة والذي يدعم وظيفة وحدة التحرير .

21.يتعاون مباشرة مع المدير العام بخصوص التخطيط الاستراتيجي للشركة بضمنها بيان المهمة والأهداف .

22.يتعاون بكل وضوح مع مدير العمل بخصوص جدول المواعيد السنوي للأقسام والملاحق الخاصة .

23.التعامل في الميزانية التشغيلية لوحدة التحرير . تقديم المسودة إلى المدير المالي .

24.بالاشتراك مع المدير المالي , يطمئن بأن التوثيق لتحليل نشاطات وحدة التحرير هي دقيقة ومشروحة .

25.أنجاز التقارير بنحو مستقل وتقديمها إلى الشعبة القانونية بموجب المبادئ والتوجيهات العامة .

مدير التحرير

الوظيفة :

1.يدير الإنتاج اليومي للمحتوى التحريري للمطبوع لحين الوصول إلى مرحلة التصوير للصفحات المحددة .

2.يدعم التحضير وادراك الخطط الخاصة بالتحرير ذات المدى الطويل والمدى القصير .

3.مسؤول عن مهام خطة ميزانية أنجاز الأخبار والتقارير اليومية والأسبوعية .

4.مسؤول عن المحتوى التحريري للطبعات المحددة للصحيفة بموجب خط التحرير المصدق .

5.يشرف على أداء وحدة التحرير . يشرف على أداء زملائه مباشرة طبقاً لطلب المنظمة . يشرف على أداء نائب مدير التحرير في الإنتاج اليومي لمحتوى الجريدة التحريري . (ملاحظة : يتم الإشراف على أداء نائب مدير التحرير المسؤول عن التحضيرات التصورية للمحتوى التحريري للصحيفة من قبل رئيس التحرير ).

6.القيام بعمل رئيس التحرير في أنجاز واجباته المستعجلة في أثناء غيابه من موقع العمل .

7.ترؤس اجتماعات الأخبار اليومية تحت أشراف رئيس التحرير .

8.عرض الاقتراحات حول أي من الأخبار والمعلومات التي يجب أن تظهر في الصفحة الأولى , بعد استشارة محرري النسخة الخاصة بصفحات محددة , ويكون القرار النهائي متروكاً إلى رئيس التحرير .

9.اصدار الكتاب الخاص بالأسلوب للمطبوع اليومي ويطمئن على أن تحديث المعلومات يتم بنحو مستمر .

10.يصدر جدول المواعيد السنوي لإنتاج الصحيفة بالتعاون الوثيق مع مدير العمل .11.اصدار وتحديث جدول مواعيد الإنتاج لطبعات محددة ,وتضمين اليوم والوقت النهائي لغرفة الأخبار لصفحات محددة . بالشراكة مع الموظفين في قسم العمل يؤكد على تمام جدول المواعيد.

12.مسؤول عن السيطرة على تقييم نوع الفواتير الخاصة بتجهيز المنتجات , الأعمال والخدمات لإنتاج محتوى الصحيفة التحريري .

13.يجب أن يكون قادرًا على تحرير وإكمال إعادة كتابة الأخبار الرئيسة , و(الافتتاحية ) أو المواد التحريرية لغرض نشرها في المطبوع .

14.يجب أن يمتلك قابلية الحكم على نوعية الأخبار .

15.يكمل الأخبار والصفحات التحريرية التي يعدّ هو محرر نسختها حتى تصل مرحلة الطباعة . وتجميع الصفحات من المواد الإخبارية الداخلية والخارجية أو من أخباره الخاصة أو المواد التحريرية والتي يجب أن تكون نزيهة . عادلة , حقيقية وكاملة ومتجانسة, أنجاز بموجب المعايير الأخلاقية للصحافة في المطبوع وتطابق المعايير الدولية للأخلاقية الصحفية وهو محرر النسخة للأخبار التالية والصفحات التحريرية :

16.من اجل وضع خطط أسبوعية ويومية يقترح أي المواد يجب أن تظهر على الصفحات التي يكون هو محرر نسختها وبضمنها عنوان العمل للمواد وحجمها التخميني واسم المؤلف .

17.يؤكد على أن أخباره الخاصة به أو المواد التحريرية ستنشر على صفحات النسخ التي هي خاضعة لتحريره ومشروطة من قبل رئيس التحرير , نائب مدير التحرير المحرر الأقدم أو محرر لغرض تحريرها في وقت معقول وقبل الموعد النهائي .

18.يقترح اين وكيف تظهر مواد محددة في الأخبار وفي الصفحات التي يكون هو محرر لنسختها , وتزيد الوثائق كاملة (النصوص المحررة , مسودة ونسخ صورية )وتقديمها إلى المصمم الصوري لعمل صفحات محددة . في نطاق هذه المنطقة المطلوبة سيكون هو مسؤولا عن جدول مواعيد غرفة الأخبار باعتبار أنه محرر لنسخته .

19.مسؤول عن الأخبار والمادة التحريرية على الصفحات التي هو محرر لنسختها لغرض تحريرها بموجب قوانين وإجراءات التحرير في الصحيفة اليومية مسؤولا عن العناوين البارزة والتخطيط للأخبار والمواد التحريرية على الصفحات التي هو محرر لنسختها . يفترض أن يكون مسؤولا عن دقة تخطيط الصفحة من خلال تأشير الصفحة التي ستطبع.

20.يتعاون عن قرب مع مصمم التخطيط بخصوص تصحيح الترقيم , العناوين البارزة , التواريخ والعلامات للصفحات التي هو مسؤول عن تحرير نسختها .

21.تهيئة النصوص البراقة (الجذابة) لكي تظهر على الصفحة الأولى للصحيفة والمتعلقة بالأخبار والمواد التحريرية والمسؤول هو تحرير المنضدة للنسخة الأخيرة لكل العناوين الجذابة نظراً لأنه محرر نسخة الصفحة الأولى .

22.يبحث عن المصادر الخارجية للمعلومات والمؤلفين من غير الموظفين في الجريدة , يدعو المساهمات ويستقبلها أو المعلومات الغنية من المساهمين من غير الموظفين .

23.مسؤول عن جمع البيانات الصورية لغرض دفع الأجور للكتاب غير الموظفين لأخبارهم والمواد التحريرية التي تنشر على الصفحة التي هو محرر لنسختها , وتمرير البيانات إلى الموظف الخاص ليس اكثر من يومين عمل بعد أن تظهر الطبعة المعنية .