كارول سماحة تُغازل تونس مرة اخرى

الصباح الجديد – وكالات:

تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا موسيقيًا على مسرح قرطاج في تونس، يوم الجمعة التاسع من آب/أغسطس المقبل، وكتبت كارول عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مغازلة جمهور تونس: إلى أحبائي في تونس أتشوق للقائكم مرة ثانية على مسرح قرطاج الدولي”.

ويقدم مهرجان قرطاج في دورته الـ 55 هذا العام عروضًا موسيقية متنوعة من أربع قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأميركا اللاتينية، وعروض للشباب، وعروضا صوفية.

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة طرحت أغنية “إن شالله”، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام زكي، وتوزيع عادل حقي.

من جانب آخر شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها عبر “تويتر” وطرحت الاعلان الدعائي الرسمي لفيلم “بالصدفة” الذي يعد أول أعمالها السينمائية، وغلب على الاعلان الغموض والإثارة، ولكن من دون توضيح طبيعة أحداث الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة الفيلم، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، الفيلم تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.