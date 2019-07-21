  • الأحد , 21 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

“الحقيقة” يستهل مهرجان البندقية السينمائي

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الصباح الجديد – وكالات:
يفتتح الفيلم الجديد للمخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا “برافدا” ويعني الحقيقة مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته 76.
وأعلن المكتب الصحفي لمهرجان البندقية، الذي يعد أقدم مهرجان سينمائي دولي، أن فيلم “الحقيقة” للمخرج كوري إيدا سيدخل أيضا قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان ضمن أفلام المسابقة الرئيسة. وستنعقد الدورة الـ 76 لمهرجان البندقية هذا العام في المدة من 28 أغسطس اب إلى السابع من سبتمبر ايلول.
ويتحدث فيلم “الحقيقة”، الذي تلعب فيه الممثلتان الشهيرتان أدوار البطولة كاترين دينوف، وجولييت بينوش، عن نجمة سينمائية فرنسية مشهورة محاطة باهتمام ومحبة الجمهور، تنشر مذكراتها.
وتتصاعد الأحداث في الفيلم بعد زيارة ابنتها لها، قادمة من نيويورك إلى باريس، لتبدأ الصراعات العائلية بتفاصيلها اليومية. كما يشارك الممثل الأميركي إيثان هوك في بطولة الفيلم.
وقال المخرج كوري إيدا: “تلقيت نبأ عرض فيلمي في افتتاح مهرجان البندقية بكل سرور. إنه شرف كبير لي. “الحقيقة”، مكرس لقصة عائلية صغيرة، تتكشف أحداثها داخل منزل واحد. حاولت تجسيد شخصيات حية بمرحها وفخرها وكذبها وفرحها وحزنها أيضا، وصولا إلى مواقف التصالح مع الذات ومع الآخر”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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